FK Baumit Jablonec: 0 - Slavia Prague: 2 (Maç sona erdi)

FK Baumit Jablonec ile Slavia Prague Çek Cumhuriyeti Czech Liga mücadelesinde karşılaştı.FK Baumit Jablonec mücadeleye şu 11'le başladı: Vlastimil Hruby, David Hovorka, David Lischka, Tomas Holes, Tomas Hübschman, Matej Hanousek, Milos Kratochvil, Jakub Povazanec, Michal Travnik, Vladimir Jovovic, Jan ChramostaSlavia Prague takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Ondrej Kolar, Vladimir Coufal, Michael Ngadeu-Ngadjui, Ondrej Kudela, Jan Boril, Jaromir Zmrhal, Josef Husbauer, Miroslav Stoch, Tomas Soucek, Peter Olayinka, Milan Skodaİlk gol 18. dakikada Slavia Prague adına Milan Skoda ile geldi. İlk yarı 0-1 sona erdi. Slavia Prague oyuncuları Miroslav Stoch, Michael Ngadeu-Ngadjui sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 70'de Slavia Prague oyuncusu Josef Husbauer tabelanın 0-2 olarak değişmesini sağladı.İkinci yarıda Slavia Prague oyuncusu Vladimir Coufal ile FK Baumit Jablonec oyuncusu Vladimir Jovovic sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında FK Baumit Jablonec ekibinde Vladimir Jovovic, Jakub Povazanec, Milos Kratochvil oyundan çıktı, Davis Ikaunieks, Rafael Acosta, Eduard Sobol yerine girdi., Slavia Prague takımında ise Jan Sykora, Muris Mesanovic, Michal Frydrych girerken Miroslav Stoch, Milan Skoda, Peter Olayinka çıktı. Maçı Slavia Prague 0-2 kazandı.İddaa 517 koduyla açtığı bu maçta Slavia Prague kazanır bahsine oynayanlara 1.95 oranını kazandırdı.FK Baumit Jablonec takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 yenilgi. Konuk Slavia Prague ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 kez yenildi.