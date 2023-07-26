Fiyat artışlarına karşı çeşit çeşit sigorta

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Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap ettiklerini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, kasko ürününde yaptıkları güncellemelerle müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam ettiklerini ifade ederek "Mevcut kasko paketleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği teminatları kasko paketlerinde yer vererek müşterilerimize tam güvence sağlıyoruz" dedi.

Türk Nippon Sigorta'nın müşteri odaklı ürünler sunduğunu ifade eden Pamukçu "Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlamaya ve güncelleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl başı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngörerek değişiklikler yaptığımız kasko sigortamızı rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunarak müşterilerimiz için öncelikli tercihler arasında yer almayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, sunduğumuz fiyat avantajı ile de ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DOĞRU TEMİNAT ÖNEMLİ

Pamukçu; "Yeni kasko ürünündeki yapılanmayı detaylandıracak olursak müşterilerimize yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları vermek en önemli düşüncemiz. Özellikle gülümseten kasko ürünümüzde fiyatlarımızı yüzde 40’lara varan indirimlerle çok rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız rekabetçi fiyat ve taksit seçeneği sayesinde müşterililerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı, Türk Nippon Sigorta anlaşmalı özel servislerinde araç onarımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de yaşayabilecekleri kötü olaylara karşı onlara koruyarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başarının ekip çalışması ile mümkün olduğunu söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, şunları kaydetti: "Çalışanlarımız, acentelerimiz ve hizmet aldığımız tün paydaşlarımızla bir bütün halinde hareket ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sadece poliçe satış anında değil poliçe süresi boyunca yaşanacak tüm durumlar için hızlı aksiyon alma kabiliyetimiz çok yüksek. Tüm süreçlerimizde bu mantıkla ilerliyoruz.”