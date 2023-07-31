FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan Filenin Efeleri yurda döndü

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nı kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, elde edilen başarının ardından gururlu olduklarını söyledi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstündağ, hem kadınlar hem de erkeklerde alınan başarıların tesadüf olmadığını vurguladı.

Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Üstündağ, "Erkek milli takımımız şampiyon olarak tarihinde ilk kez Milletler Ligi'ne katılma şansı kazandı. Başta antrenörümüz, ekibi ve takımımız olağanüstü bir performans sergiledi. Maçlar zor geçti, maçların genelini 3-2 kazandık. Türk milletine hayırlı olsun diyorum. Kadınlarımız da erkekler için 'Milletler Ligi'ne hoş geldiniz' dedi. Erkekler ve kadınlar, Avrupa'da, dünyada, Milletler Ligi'nde, olimpiyat elemelerinde beraber mücadele edecek. Bu durum da Türk sporu ve Türk voleybolu için bir ilk." ifadelerini kullandı.

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Katar'da millileri destekleyen taraftar hakkında da konuşan Üstündağ, "Taraftar muhteşemdi. Bizi hiç yalnız bırakmadılar ve her geçen gün daha da profesyonelleştiler. Bu da ayrı bir güzellikti. Sahada mücadele eden takımı yalnız bırakmadılar. Taraftara bu konuda çok teşekkür ediyorum. Daha önce "Dünyada her yer Türkiye." demiştik. Bizi ülkemizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiler. Sizlerin aracılığıyla hepsine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.