Türkiye'de fitness pazarı son 1 senede 200 milyon euro büyüyerek 800 milyon euro büyüklüğü aşarken spor yapanların sayısı da 1,96 milyon kişiden 2,1 milyon kişiye çıktı.

Spor kulübü zinciri Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, Türkiye pazarının Rusya ile birlikte en hızlı büyüyen iki pazardan biri haline geldiğini belirterek "Y Kuşağı’yla birlikte spor Türkiye'de yaşam tarzı olmaya başladı.” dedi fakat 27,2 milyar euro büyüklüğündeki Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'de pazarın yüzde 6'sına üye sayısının da yüzde 11'ine sahip olan Mars Sportif, yaklaşık 200 bin kişinin kulüplerinde spor yaptığını belirterek,“Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 3,5’i düzenli spor yapıyor. Amacımız daha çok insanı hareket ettirmek, sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek” şeklinde konuştu.

13 şehirde 12 MAC ve 79 MACFit markasıyla faaliyet gösteren Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar, araştırmalara göre “Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin ediliyor." derken Sağlık Bakanlığı'nın ‘Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım (SBKK)’ analizine göre bireylerin yüzde 20’sinin hareketsiz yaşadığını vurguladı.

Uçanlar, fitness sektörünün önemli bir istihdam yarattığının da altını çizerek “Büyüyen bir sektör olarak her gün daha fazla insana istihdam sağlıyoruz. Sadece bizim salonlarımızda şu anda istihdam sağladığımız kişi sayısı 2 bin 500’ün üzerinde… Her açtığımız kulüple 25 yeni çalışan kazanıyoruz” diye konuştu ve Avrupa ve ABD'de yüzde 15 ila 20 arasındaki spor salonu üyeliğiyle karşılaştırıldığında yüzde 2.6'lık penetrasyonla Türkiye'nin alması gereken çok yol olduğunu fakat barındırdığı büyüme potansiyeliyle de heyecan yarattığını söyledi.