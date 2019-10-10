10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de fitness pazarı son 1 senede 200 milyon euro büyüyerek 800 milyon euro büyüklüğü aşarken spor yapanların sayısı da 1,96 milyon kişiden 2,1 milyon kişiye çıktı.
Spor kulübü zinciri Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar, Türkiye pazarının Rusya ile birlikte en hızlı büyüyen iki pazardan biri haline geldiğini belirterek "Y Kuşağı’yla birlikte spor Türkiye'de yaşam tarzı olmaya başladı.” dedi fakat 27,2 milyar euro büyüklüğündeki Avrupa'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti.
Türkiye'de pazarın yüzde 6'sına üye sayısının da yüzde 11'ine sahip olan Mars Sportif, yaklaşık 200 bin kişinin kulüplerinde spor yaptığını belirterek,“Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bireylerin sadece yüzde 3,5’i düzenli spor yapıyor. Amacımız daha çok insanı hareket ettirmek, sporu herkes için yaşam tarzına dönüştürmek” şeklinde konuştu.
13 şehirde 12 MAC ve 79 MACFit markasıyla faaliyet gösteren Mars Sportif CEO'su Bahar Uçanlar, araştırmalara göre “Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25’inin, diyabetin yüzde 27’sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30’unun ana nedeninin fiziksel aktivite yetersizliği olduğu tahmin ediliyor." derken Sağlık Bakanlığı'nın ‘Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım (SBKK)’ analizine göre bireylerin yüzde 20’sinin hareketsiz yaşadığını vurguladı.
Uçanlar, fitness sektörünün önemli bir istihdam yarattığının da altını çizerek “Büyüyen bir sektör olarak her gün daha fazla insana istihdam sağlıyoruz. Sadece bizim salonlarımızda şu anda istihdam sağladığımız kişi sayısı 2 bin 500’ün üzerinde… Her açtığımız kulüple 25 yeni çalışan kazanıyoruz” diye konuştu ve Avrupa ve ABD'de yüzde 15 ila 20 arasındaki spor salonu üyeliğiyle karşılaştırıldığında yüzde 2.6'lık penetrasyonla Türkiye'nin alması gereken çok yol olduğunu fakat barındırdığı büyüme potansiyeliyle de heyecan yarattığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!