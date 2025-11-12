Fitch'ten Türkiye için ‘borçlanma piyasaları analizi’: 500 milyar dolara ulaşacak - İş-Yaşam Haberleri

Fitch Türkiye borçlanma piyasalarına dair rapor paylaştı.

Borçlanma araçları piyasasının 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 19,5 artarak 505 milyar doları aştığı belirtilen raporda piyasanın büyümesini sürdüreceği ve 2026'da 550 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

Yüksek dış finansman ihtiyaçları, yaklaşan borç vadeleri ve fonlama çeşitlendirmesinin büyümenin temeli olacağı dile getirildi.

"PİYASA DÜŞÜK DIŞ LİKİDİTEYE MARUZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Raporda "Piyasa, döviz ve faiz dalgalanmalarına, jeopolitik belirsizliklere, yüksek enflasyona ve yüksek finansman gereksinimlerine kıyasla düşük dış likiditeye maruz kalmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Fitch Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türk sukuk piyasasının bu yılın ilk dokuz ayında belirgin büyüme kaydettiğini belirterek "Sukuk piyasası, üçüncü çeyrekte rekor büyüme ile tahvilleri geride bıraktı. Mali konsolidasyona rağmen borçlanma araçları piyasasının devlet tahvilleri tarafından yönlendirilmeye devam etmesini bekliyoruz" yorumu yaptı.

Fitch, Türkiye'deki dolar cinsinden sukuk stokunun yüzde 91'ine not verirken, notların yüzde 95'i 'BB-' seviyesinde ve tamamı "Durağan" veya "Pozitif" görünüme sahip.