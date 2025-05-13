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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch'ten Türkiye analizi: Zorluklara karşın Türk borç sermaye piyasası büyüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch'ten Türkiye analizi: Zorluklara karşın Türk borç sermaye piyasası büyüyor

        Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma piyasalarının siyasi zorluklara ve küresel oynaklığa rağmen büyüdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 07:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:19
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        "Zorluklara karşın Türk borç sermaye piyasası büyüyor"
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        Fitch Ratings, Türk borçlanma piyasasının (DCM) iç siyasi zorluklara ve ABD'nin gümrük vergilerini artırmasıyla şiddetlenen küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

        "Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve katılım finansın gelişimine bağlı olarak borçlanma piyasasının 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında ılımlı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir" diyen Fitch, Nisan 2025'te toplam borçlanma araçları ihraçlarının, yüzde 76,5'i Türk Lirası ve geri kalanı çoğunlukla dolar cinsinden olmak üzere, ağırlıklı olarak ülke ihraçları kaynaklı olarak yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla 12 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

        "BANKALAR VE ŞİRKETLER PİYASADAKİ VARLIKLARINI ARTIRMA POTANSİYELİNE SAHİP"

        Son gelişmelere bağlı olarak, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6'ya gerilediğini belirten Fitch şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9'dan daha düşüktür. Türkiye'nin borçlanma piyasası ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, bu tutarın yüzde 65,9'u TL, yüzde 31,4'ü ABD doları ve yüzde 2,7'si Euro cinsindendir. Devlet finansmanı birincil itici güç olmaya devam ederken, bankalar ve şirketler piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahiptir."

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