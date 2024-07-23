Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.172,75 %0,15
        DOLAR 32,9374 %0,08
        EURO 35,9123 %0,08
        GRAM ALTIN 2.532,11 %-0,11
        FAİZ 42,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,61 %-0,70
        BITCOIN 66.437,00 %-2,51
        GBP/TRY 42,6073 %0,01
        EUR/USD 1,0891 %0,00
        BRENT 82,32 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 4.140,00 %-0,11
        Haberler Ekonomi Sigorta Fitch Ratings: CrowdStrike sigorta şirketlerini etkilemeyecek - Sigorta Haberleri

        Fitch Ratings: CrowdStrike sigorta şirketlerini etkilemeyecek

        Fitch Ratings, CrowdStrike'dan kaynaklanan yazılım sorununun küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch'ten sigorta sektörünü sevindiren haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, küresel sigortalı kayıplara ilişkin ön piyasa tahminlerinin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında olabileceği, sigortacılar için önemli bir etkiye dönüşmeyeceği ancak bunların devam eden taleplere ve davalara tabi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, CrowdStrike'dan kaynaklanan son yazılım sorununun, küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığı kaydedildi.

        En çok etkilenen sigorta kollarının iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber olacağı belirtilen açıklamada, seyahat sigortası, etkinlik iptali ile teknoloji hataları ve eksiklikleri gibi daha küçük bazı kolların da etkileneceği aktarıldı.

        Açıklamada, sağlık ve hava yolu gibi sektörlerin daha fazla etkileneceğine işaret edilerek, Amerika kıtasının aksine Asya Pasifik ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da iş gününün büyük bir kısmının kesintiden etkilendiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Habertürk Anasayfa