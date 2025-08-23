Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9653 %0,07
        EURO 48,0406 %0,97
        GRAM ALTIN 4.443,92 %1,11
        FAİZ 39,77 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 51,30 %2,14
        BITCOIN 116.557,00 %-0,41
        GBP/TRY 55,4385 %0,80
        EUR/USD 1,1718 %0,96
        BRENT 67,73 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.265,81 %1,11
        Haberler Ekonomi Para Krediler Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti - Para Haberleri

        Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 01:49 Güncelleme: 23.08.2025 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

        İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna işaret edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2025 ve 2026'da yüzde 1,2 olacağının öngörüldüğü, bu tahminin, kısmen iş gücü piyasasının daha da soğumasını yansıttığı kaydedildi.

        REKLAM

        Küresel belirsizliğin artması ve dış talebin zayıflamasının ülkede yatırım büyümesini yavaşlatacağı ifade edilen açıklamada, para politikasındaki gevşemenin tüketici harcamalarını artırmasıyla, ekonomik büyümenin dört yıl boyunca trendin altında kalmasının ardından 2027'de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, yüksek borcun mali alanı kısıtladığına değinilerek, genel kamu borcunun 2025 yılında GSYH'nin yüzde 103,8'ine, 2027 sonunda yüzde 106'sına yükseleceği belirtildi.

        Temmuzda yüzde 3,8'e yükselen enflasyonun, ücret enflasyonunun azalması ve yılın üçüncü çeyreğinde enerji fiyat tavanının yüzde 7 düşmesiyle 2025 sonunda yüzde 2,8'e gerilemesinin öngörüldüğü anlatılan açıklamada, ancak özellikle son dönemde enflasyon beklentilerindeki artış dikkate alındığında, risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, enflasyonun daha sonra kademeli olarak düşmesinin ve 2026-2027'de ortalama yüzde 2,2 ile İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2'lik hedefinin biraz üzerinde olmasının tahmin edildiği bildirildi.

        Politika faiz oranının 2025 sonu itibarıyla 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75'e çekileceği varsayıldığı belirtilen açıklamada, 2027'de ise nötr faiz oranına paralel olarak yüzde 3'e indirileceğinin öngörüldüğü anlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fitch
        #haberler
        #İngiltere
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        7 ilde alevler yükseldi
        7 ilde alevler yükseldi
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        ABD Başkanı: 2 hafta içinde önemli bir karar vereceğim
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Habertürk Anasayfa