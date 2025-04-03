Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.484,26 %-0,41
        DOLAR 38,0145 %0,16
        EURO 42,1287 %0,32
        GRAM ALTIN 3.805,83 %0,24
        FAİZ 45,20 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 39,01 %0,41
        BITCOIN 82.736,00 %0,51
        GBP/TRY 49,8692 %0,29
        EUR/USD 1,1070 %0,16
        BRENT 70,14 %-6,42
        ÇEYREK ALTIN 6.222,53 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch açıkladı! ABD'nin tarife oranları 1909'da görülen seviyelerde - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch açıkladı! ABD'nin tarife oranları 1909'da görülen seviyelerde

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetiminin dün açıkladığı tarife oranlarının ülkenin gümrük vergilerini 1909'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fitch açıkladı! ABD'nin tarife oranları 1909'da görülen seviyelerde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fitch'ten yapılan açıklamada, asgari yüzde 10'luk gümrük vergisi ve ABD'nin 57 ticaret ortağı için daha yüksek tarife oranları getirildiği anımsatılarak, "Kurtuluş Günü" tarifelerinin, geçen ay yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda varsayılan oranları keskin bir şekilde aştığına işaret edildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan tarihini "Kurtuluş Günü" olarak nitelendiriyordu.

        Bu değişikliklerin ABD'nin yürürlükteki toplam tarife oranını yaklaşık yüzde 25'e çıkaracağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bunun mart ayında öngörülen yüzde 18'den önemli ölçüde büyük ve 1909'dan bu yana görülen en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

        REKLAM

        Açıklamada, ABD ekonomisinin 2025 yılı büyümesinin, beklenenden daha yüksek gümrük vergileri nedeniyle mart ayında öngörülen yüzde 1,7'den daha yavaş olacağı kaydedildi.

        ABD'de tüketici güveni göstergelerinin, hisse senedi piyasasındaki dalgalanmanın da etkisiyle keskin bir şekilde zayıfladığına işaret edilen açıklamada, ülkede tüketici harcamalarındaki büyümenin de yılın ilk iki ayında yavaşladığı aktarıldı.

        BÜYÜME BEKLENTİLERİ KÖTÜLEŞTİ

        Açıklamada, tarife artışlarının ABD'de tüketici fiyatlarının yükselmesine ve şirket karlarının düşmesine neden olacağı ifade edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

        "Yüksek fiyatlar reel ücretleri baskılayarak tüketici harcamalarını olumsuz etkilerken, düşük karlar ve politika belirsizliği de iş yatırımlarını olumsuz etkileyecektir. ABD hane halkının orta vadeli enflasyon beklentilerinde son dönemde görülen büyük artış bağlamında, tarifelerin mal fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın vadede daha fazla faiz indirimi konusunda daha temkinli olacağı anlamına gelmektedir. Bu etkilerin, ABD şirketlerinin yabancı rekabete karşı artan korumadan elde edebilecekleri faydalardan daha ağır basacağını düşünüyoruz."

        Dünyanın geri kalanı için büyüme beklentilerinin de özellikle Asya'da kötüleştiği bildirilen açıklamada, ticaret savaşı risklerine dikkat çekildi.

        Açıklamada, bazı hükümetlerin zaman içinde ABD ile daha iyi ikili tarife anlaşmaları müzakere etmek için alana sahip olabileceği belirtilerek, "Buna karşılık, kilit ticaret ortaklarının misilleme yapma ihtimalinin güçlü olması, ABD'nin misilleme ticareti yapan ülkelere yönelik gümrük vergisi oranlarını daha da yükseltme ihtimaliyle birlikte, gerilimin daha da tırmanması riskini artırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Habertürk Anasayfa