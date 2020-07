HABERTURK.COM

Dünya genelinde bütün ülkeler koronavirüs salgınının hem sağlık hem de ekonomik boyutuyla mücadele ederken kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de boş durmadı. Kredi notu verirken zaman zaman tutunduğu katı tavırla Türkiye'de 'sıfırcı hoca' olarak anılan Fitch yılın ilk 6 ayında 33 ülkenin kredi notunda indirime gitti.

Daha önce Fitch tarihinde, değil 6 ayda 1 yılda bile toplam 33 not indirimine gitmemişti. Bu indirim sayısı bir rekor oldu. Bunun yanında Fitch 40 ülkenin not görünümünü de 'negatife' çevirdi. Bir ülkenin not görünümünün negatif olması, notunun sonraki değerlendirmelerde düşürülebileceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili CNBC'ye açıklamalarda bulunan Fitch ülke kredi notları global başkanı James McCormack "Hükümetler ekonomilerini koronavirüse karşı korumak için daha fazla para harcamaya başladı. Bu Fitch olarak değerlendirdiğimiz 119 ülkenin tamamının mali poziyonlarında bozulmaya yol açacak" dedi.

TÜRKİYE'YE DOKUNMADI

McCormack bu bozulmanın borçları yükseltip bütçe açıklarının artmasına yol açacağını sözlerine ekledi.

Fitch'in bu yıl notunu düşürdüğü ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Kuruluş en son geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB- seviyesine indirmişti. Bu seviye yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor.