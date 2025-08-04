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        Haberler Ekonomi Alışveriş FİSKOBİRLİK fındık alımına ne zaman başlayacak? FİSKOBİRLİK fındık alımına başladı mı? - Alışveriş Haberleri

        FİSKOBİRLİK fındık alımına 11 Ağustos'ta başlayacak

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 11 Ağustos'tan itibaren 2025 ürünü fındık alımına başlayacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:57
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        FİSKOBİRLİK fındık alımına 11 Ağustos'ta başlayacak
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        FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni mahsul alımlar için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

        Geçen yıllarda olduğu gibi 50 kooperatifte alım ekipleri ile depoların süreç için hazır hale getirildiğini ifade eden Bayraktar, peşin ve emanet sistem üzerinden ürün kabulünü gerçekleştireceklerini vurguladı.

        Her geçen yıl alım miktarını artırdıklarına işaret eden Bayraktar, çiftçilerden gelecek tüm fındıkları kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

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