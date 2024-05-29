Fırtınalar Texas'ta 1 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı
ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bölgede afet durumu ilan edildi. 24 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve dolu nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
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CBS News'in haberine göre, Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
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Texas eyaletinin Dallas şehrinde 2024 başkanlık ön seçimleri için oy kullanmaya giden seçmenler, yaklaşık 100 oy verme noktasında elektriğin olmadığını bildirdi.
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Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, elektrik kesintisinin birkaç gün sürebileceğini belirterek, bölgede "afet durumu" ilan etti.
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Jenkins, fırtına ve dolu nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen huzurevlerinin jeneratörlere bağlı olduğunu kaydetti.
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Dallas'ta şiddetli yağış beklenirken, 800 bini Houston şehrinde olmak üzere Texas genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintisinden etkilendi.
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Houston'da saatteki hızının yaklaşık 113 kilometreye varması beklenen fırtınalar için önlemler alındı.
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Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell'in ise hafta sonu görülen hortumların etkilerini değerlendirmek için Arkansas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
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