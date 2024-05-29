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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: Fırtınalar Texas'ta 1 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

        Fırtınalar Texas'ta 1 milyondan fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

        ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bölgede afet durumu ilan edildi. 24 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:45
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          ABD'nin Texas eyaletinde fırtına ve dolu nedeniyle 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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          CBS News'in haberine göre, Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

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          Texas eyaletinin Dallas şehrinde 2024 başkanlık ön seçimleri için oy kullanmaya giden seçmenler, yaklaşık 100 oy verme noktasında elektriğin olmadığını bildirdi.

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          Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, elektrik kesintisinin birkaç gün sürebileceğini belirterek, bölgede "afet durumu" ilan etti.

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          Jenkins, fırtına ve dolu nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen huzurevlerinin jeneratörlere bağlı olduğunu kaydetti.

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          Dallas'ta şiddetli yağış beklenirken, 800 bini Houston şehrinde olmak üzere Texas genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintisinden etkilendi.

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          Houston'da saatteki hızının yaklaşık 113 kilometreye varması beklenen fırtınalar için önlemler alındı.

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          Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell'in ise hafta sonu görülen hortumların etkilerini değerlendirmek için Arkansas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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