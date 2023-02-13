Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkenin dört bir yanından yardımsever vatandaşlar, hem arama kurtarma çalışmaları için hem de felaket sonrası barınma ihtiyaçlarının giderilebilmesi için seferber oldu. Maalesef her kriz anında ortaya çıkan fırsatçılar da yine iş başındaydı.

5 BİN 500 TL'LİK SEYYAR TUVALET 14 BİN TL OLDU!

Deprem bölgesi için seyyar tuvalet, kuvöz, konteyner, çadır, yatak gibi ürünleri temin etmeye çalışan vatandaşlar fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Edinilen bilgilere göre; örneğin bir şirket, geçtiğimiz hafta 5 bin 500 TL'ye sattığı seyyar tuvaletler için yeni siparişlerden 14 bin TL talep ediyor. Kuvöz fiyatlarına bir gün arayla yüzde 30'a varan zam yapıldı.

TEMİN SÜRELERİ UZADIKÇA UZUYOR

Fiyatlara yapılan yüksek zamların yanında siparişlerin temini için uzun bekleme süreleri veriliyor. Deprem felaketi yaşanmasa elde kalacak birçok ürün kaliteli ya da kalitesiz olmasına bakılmaksızın fahiş fiyatlarla yardımseverlere satılıyor.

Afetzedelere bir an önce gerekli ürünleri ulaştırmak için fahiş fiyatlara razı olan vatandaşlar, fırsatçılık yapan firmalar hakkında suç duyurusu yapmaya hazırlanıyor.

85 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından büyük deprem felaketi sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen işletmelere ceza yağdırdı. Bu kapsamda 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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