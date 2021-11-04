Fırlayan lastik bebek arabasına çarptı!

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin ön sağ lastiği aniden yerinden çıktı, kaldırıma sürüklendi.
DHA'nın haberine göre lastik, bir iş yerinin önündeki otomobil lastiklerine ardından ise bebek arabasına çarptı. Bebek arabasındaki Afganistan uyruklu olduğu belirtilen çocuk ile annesinin yara almadığı olayda panik yaşandı.
O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lastiğin yerinden çıktığı görülürken, bebek arabasına çarptığı anlar ise kamera açısında yer almadı. Çevredekilerin ve annenin yaşadığı panik anı ise görüntülerde yer aldı.
‘ANLIK BİR ŞOK YAŞADILAR’
Olaya tanık olan esnaf Nuri Ünal, “Bir anda yoldaki kamyonetin lastiği fırladı. Dükkanın önündeki lastiklere çarptıktan sonra kaldırımdan geçen bir kadının çocuk arabasına çarptı. Zaten dükkanın önündeki lastiklere çarpınca durmuştu kamyondan fırlayan lastik. Çocuğa da annesine de bir şey olmadı. Ama anlık bir şok yaşadılar. Biz de ambulans çağırdık. Ama kadınla çocuğunun bir şeyi yoktu. Durumları gayet iyiydi. Bir facia yaşanmadı çok şükür" dedi.
Esnaf olan Mehmet Yılmaz ise, “Kamyonet seyir halindeyken lastiği çıktı. Kaldırıma doğru fırladı. Çocuk ve annesi geçiyormuş o arada kaldırımdan. Ama çocuk ve annesine zarar gelmedi. Lastik sadece çocuk arabasına çarpmış. Anlık bir şok yaşadılar" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!