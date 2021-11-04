Fırlayan lastik bebek arabasına çarptı!

DHA

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin ön sağ lastiği aniden yerinden çıktı, kaldırıma sürüklendi.

DHA'nın haberine göre lastik, bir iş yerinin önündeki otomobil lastiklerine ardından ise bebek arabasına çarptı. Bebek arabasındaki Afganistan uyruklu olduğu belirtilen çocuk ile annesinin yara almadığı olayda panik yaşandı.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lastiğin yerinden çıktığı görülürken, bebek arabasına çarptığı anlar ise kamera açısında yer almadı. Çevredekilerin ve annenin yaşadığı panik anı ise görüntülerde yer aldı.

‘ANLIK BİR ŞOK YAŞADILAR’

Olaya tanık olan esnaf Nuri Ünal, “Bir anda yoldaki kamyonetin lastiği fırladı. Dükkanın önündeki lastiklere çarptıktan sonra kaldırımdan geçen bir kadının çocuk arabasına çarptı. Zaten dükkanın önündeki lastiklere çarpınca durmuştu kamyondan fırlayan lastik. Çocuğa da annesine de bir şey olmadı. Ama anlık bir şok yaşadılar. Biz de ambulans çağırdık. Ama kadınla çocuğunun bir şeyi yoktu. Durumları gayet iyiydi. Bir facia yaşanmadı çok şükür" dedi.

Esnaf olan Mehmet Yılmaz ise, “Kamyonet seyir halindeyken lastiği çıktı. Kaldırıma doğru fırladı. Çocuk ve annesi geçiyormuş o arada kaldırımdan. Ama çocuk ve annesine zarar gelmedi. Lastik sadece çocuk arabasına çarpmış. Anlık bir şok yaşadılar" ifadelerini kullandı.