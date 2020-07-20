Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği, fırında köfte patates misafirlerim geldiğinde ikram edebileceğim yemeklerden biridir. Özellikle çocuklarım bu yemeğe hiç hayır demezler ve severek yerler.
Fırında köfte patates yapımı için gerekli malzemeler:
- 2- 3 Adet Patates
- 2- 3 Adet Yeşil Biber
- 2 Adet Domates
- Sıvı Yağ
- Bir Buçuk Yemeği Domates Salçası
Köftesi İçin:
- Yarım kilo kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yumurta
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım su bardağı bayat ekmek veya galeta unu
- Yarım kâse maydanoz
- Tuz
- Karabiber ve pul biber
Fırında köfte patates tarifinin yapılışı:
- İlk önce köfteler hazırlanır, bunun için yoğuracağımız kabın içine, sarımsak ve yumurta konulur.
- İnce doğranmış olan bu karışıma kıyma ilave edilir, bayat ekmek, baharatlar ve tuzu da eklenerek köfte harcımız yoğrulur.
- Malzemeler iyice özdeşleşince ufak parçalar halinde kopartılarak, köfteler şekillendirilir.
- Elma dilimi veya halka şeklinde doğradığınız patatesler kızartma tenceresinde kızartılır.
- Köftelerde kızartıldıktan sonra fırın kabına, köfte ve patatesler alınarak üzerine domates dilimleri ve biber koyduktan sonra, 150 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirilir.
- Afiyet olsun...
Püf Noktaları:
- Köftelerin lezzetli olması için ütün malzemenin iyice yoğur olması ve birbirleriyle özdeşleşmesi gerekmektedir
- Soğan köfte de olmazsa ve sessiz olur
- Yoğurduğumuz buharcı 15-20 dakika kadar dinlendirin
- Bu yemeği fırına verirken ısırma ve pişirme süresi ne dikkat edin.
Köfte Patates Yemeğinin Yanına En İyi Ne Gider?
Köfte patates yemeğinin yanına damak zevkinize göre turşu ile lezzetlendirme bilirsiniz.
Bu yemeği yanına hazırlayacağınız, soslu makarna çok yakışır.
Harika bir salata da hazırladığımız zaman yemeğin tadına doyum olmaz.
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