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Geleneksel İtalya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan makarna İtalya’nın ulusal yemeği olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de birçok şekilde kesilen ve pişirilen makarnaların seveni oldukça fazladır. Son zamanlarda artan makarna talepleri doğrultusunda yeni soslarla makarnalar yapılmaktadır.

Türk mutfağında çok sık kullanılan kıyma ile beşamel sosun muhteşem uyumu ile fırında kıymalı makarna ortaya çıkar. Fırında kıymalı makarna yapımı çok fazla zahmet gerektirmemektedir. Özellikle çalışan aileler için lezzetli ve doyurucu bir tariftir. Fırında kıymalı makarna tek başına bir öğün olabileceği gibi yanına çorba ve salata ile de doyurucu olabilmektedir. Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır, ne kadar sürede pişirilir görelim.

Kaç kişilik: 8 kişilik

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Kalori: 1 porsiyon 384.3

Fırında Kıymalı Makarna Malzemeleri

Beşamel Sos Malzemeleri:

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

¼ adet isteğe bağlı olarak muskat ceviz rendesi

Kıyma sosu Malzemeleri:

250 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 adet kabuğu soyulup rendelenmiş domates (dilerseniz konserve domates kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş ince kıyılmış sarımsak

½ su bardağı su

Diğer Malzemeler:

½ paket fırın makarna

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında Kıymalı Makarna Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle beşamel sosu yapalım.

Beşamel sos için; 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritelim.

Eriyen tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı unu ekleyerek kokusunu çıkana kadar kavuralım.

Unun rengi dönüp kokusu çıktığında üzerine 4 su bardağı sütü ekleyerek iyice karıştıralım. (Burada önemli olan nokta iyi karıştırmanız ve topaklanma olmamasıdır.)

Tuz, karabiber ve dilerseniz muskatı ekleyip iyice karıştıralım.

Beşamel sos kaynamaya ve koyulaşmaya başlayınca altını kısalım.

Beşamel sosunuzun kıvamını anlayabilmek için kaşığınızı batırıp çıkarın. Eğer kaşıkta ince bir tabaka kalır ise sosunuz hazır demektir. Sosunuzu ocaktan alın ve ara ara karıştırarak kabuk oluşmasını önleyelim.

Su kaynatalım.

Kaynayan suyun içerisine fırın makarnayı ekleyelim ve 10 dakika boyunca pişirelim.

Pişen makarnanın suyunu süzelim.

Kıymalı sosu hazırlamak için sıvı yağı bir tavaya alalım.

Ardından dana kıymamızı ilave edip suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuralım.

Kavrulan kıyma üzerine salça ve tuzu ilave ederek 3-2 dakika daha kavurmaya devam edelim.

İnce kıyılmış sarımsak ve rendelenmiş domatesi harcımıza ilave edelim. Burada harcın suyu yarıya inene kadar pişirelim.

Suyunu süzüp beklettiğiniz makarnanın üzerine beşamel sosu ilave edip güzelce karıştıralım.

Rendelediğiniz kaşar peynirden bir miktar ayırıp geri kalanını makarnaya ekleyelim ve tekrar karıştıralım.

Fırın makarnanın yarısını borcamın alt tabanına yerleştirelim.

Pişirdiğiniz kıyma sosunu makarnanın üzerine güzelce serelim.

Geriye kalan makarna ve rendelenmiş kaşar peyniri de eşit olarak borcama yayalım.

Önceden ısıttığımız fırında 18 dakika üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim.

Pişen fırın makarnanızı oda sıcaklığında 10 dakika beklettikten sonra servis için dilimleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos