Aynı sokakta market işleten Abdullah Anıl Ak ise fırıncılar odası yönetiminin ekmeği kendisine 3 TL'den gönderdiğini söyledi. Fırıncılar odası ile fırın işletmecisi arasında rekabet olduğunu ifade eden Ak, "Her yer 10 TL'ye satarken, o 7 TL'ye satıyor. Bunu bitirmek için de bana ekmeği 3 TL'den veriyorlar. Ben de 1 TL kar koyarak 4 TL'ye satıyorum. Bu benim işime geliyor, vatandaşlar da memnun. O fırıncının 7 TL'ye satma nedeni ise, kardeşlerinin biri yakıtını, diğeri ununu sağlıyor. Ekmeği 10 liraya satan herkes, ‘O neden ucuza satıyor, herkes ondan alıyor, bizden almıyor' diyor. O yüzden fırının civarındaki marketlere ekmeği 4 TL'ye satıyoruz. Yani müşterilerin ona gitmesini azaltıyorlar; bu da baya bir rekabete dönüştü. Fiyatı duyan havalara uçtu, şaşıran oldu, 50 tane ekmek alan oldu. Rekabet, büyük ihtimalle ekmeği 7 TL'den satmayı bırakıncaya kadar devam eder" şeklinde konuştu.