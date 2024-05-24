Fırat Tanış: Arkadaşlarımı çok özledim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki oyuncu, "Bir toplantım var onun için geldim, bunun haricinde her şey yolunda" ifadelerini kullandı.