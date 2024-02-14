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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Erzincan toprak kaymasında siyanür sızması iddiasına son dakika açıklama! - Güncel haberler

        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!

        Erzincan'da, maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin peş peşe açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor. Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde" diye konuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:21
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        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
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        Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında, dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. Bölgeye 9 ilden AFAD ekipleri sevk edilerek yaklaşık 827 kişi ile birlikte çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        "SİYANÜRLÜ TOPRAK, FIRAT'A KARIŞTI" İDDİASI

        AA ve DHA'da yer alan habere göre yaşanan toprak kaymasının ardından altın madeninden çıkarılan ve ayrıştırılan topraktaki siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamada bulundu.

        "SABIRLI DERESİ'NİN MENFEZİ KAPATILDI"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

        "İDDİA DOĞRU DEĞİL, GÖRÜNTÜ ATIK HAVUZUNA AİT"

        "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."

        "TOPRAK KAYMASI İLE ATIK HAVUZUNUN İLGİSİ YOK"

        Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

        Memleketi Erzincan’da bulunan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım da bölgeye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, siyanür sızması iddialarına yanıt verdi.

        "KİMYASAL AYRI BİR YERDE TUTULUYOR"

        Yıldırım, şunları söyledi: "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor.

        "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

        Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde. 300 dönümlük bir alan bir iki kepçe ile girilip alınacak bir durum değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Sabırla yoğun bir çalıma yapılması gerekiyor. Arkadaşlarda elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak biran önce çalışanlara ulaşmanın gayreti içindeler."

        VALİ AYDOĞDU: SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da, siyanür iddialarına ilişkin olarak ilk açıklamada bulunmuş ve "Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar" dedi.

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        #Erzincan heyelan
        #Son dakika haberler
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