Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında, dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. Bölgeye 9 ilden AFAD ekipleri sevk edilerek yaklaşık 827 kişi ile birlikte çalışmalar aralıksız devam ediyor.

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yıldırım, şunları söyledi: "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde. 300 dönümlük bir alan bir iki kepçe ile girilip alınacak bir durum değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Sabırla yoğun bir çalıma yapılması gerekiyor. Arkadaşlarda elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak biran önce çalışanlara ulaşmanın gayreti içindeler."

VALİ AYDOĞDU: SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da, siyanür iddialarına ilişkin olarak ilk açıklamada bulunmuş ve "Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar" dedi.