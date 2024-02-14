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        Haberler Dünya Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen heyelan dünya basınında geniş yer buldu

        Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen heyelan dünya basınında geniş yer buldu

        Dün öğlen saatlerinde Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelanda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları yüzlerce kişi tarafından devam ediyor. Türkiye'nin gözünün kilitlendiği Erzincan'daki heyelan, dünya basını tarafından da dikkatle takip ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:13
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        Altın madenindeki heyelan dünya basınında
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        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen heyelanda 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin gözünün çevrildiği Erzincan'daki heyelan, dünya basınında da geniş yer buldu.

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        İngilizce The Guardian manşetten verdiği haberinde, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanan Fırat Nehri'ne siyanür sızması iddialarına yer verdi. Haberde, "Yüzlerce kurtarma görevlisi ülkenin doğusunda kayıp dokuz kişiyi arıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Reuters haber ajansı da güvenlik kamerası görüntülerinin endişe verice olduğunu vurguladı.

        Washington Post, "Türkiye'de çevresel risk taşıyan heyelanın ardından 9 altın madeni işçisi kayboldu" başlığını kullandı.

        ABC News haberinde, Türkiye'de meydana gelen heyelanın ardından 9 maden işçisinin arandığını belirtti.

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Erzincan
        #İliç
        #altın madeni
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