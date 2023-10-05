Fırat Fidan: TFF katsayı talebimize tamam dedi ama kadın futbolunda hala gelir yok

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Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, basının karşısına çıktı. Beşiktaş'ın akademi ve kadın futbol takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ile siyah-beyazlı takımın başarılı futbolcularından Didem Karagenç, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

Fırat Fidan, kadın futbolunun Türkiye'deki gelişiminin sürdüğünü belirtirken en önemli engelin hala gelirlerin artmaması olduğunu ifade etti.

"REKABETİN OLMADIĞI YERDE BAŞARI GELMEZ" Fidan, kadın futbolunun Türkiye'deki gelişimi ile ilgili "Kadın futbol Türkiye'de gelişmeye devam ediyor. Biz başlarken 4-5 yıl önce henüz futbol takımımızın antrenman yapacak sahası bile çok kötü durumdaydı. Biraz kenara itilmiş şekildeydi açıkçası. Kadın futbolunu yukarıya taşımak için Beşiktaş her zaman öncü kulüp oldu, öncü olmaya da devam edecek. Kadın futbolda rakip takımların kurulmasını Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittiğimizde ben dile getirmiştim. O da sağ olsun bizi kırmadı ve Nihat Özdemir başkana söyledi. Nihat başkan da diğer takımları bir araya getirip ligin kurulmasını sağladı. Böylelikle rekabet daha da kızışmaya başladı. Zaten rekabetin olmadığı yerde başarı gelmez. Bu sebeple biz de rekabeti arttırmak için onların da üst liglerden başlamasına o dönem engel çıkarmadık" dedi. REKLAM

"TFF KATSAYI KONUSUNDA TAMAM DEDİ AMA..." Siyah-beyazlı yönetici, buna karşın TFF'den bekledikleri desteği hala bulamadıklarını belirterek "Tüm bunlar gerçekleşirken federasyona bizim katsayılarımızı değiştirin dedik. Yani bize vereceğiniz ödemeler olursa bunun katsayılarını Beşiktaş daha yüksekten almalı. Çünkü Beşiktaş bu işe 4-5 yıl para harcadı. Ama tabii federasyon buna tamam demesine rağmen henüz ne yazık ki kadın futbolunda bir gelir yok. Yani gelir kalemi sadece sponsorlarımızdan. Bunun üzerine eğilmek gerekiyor. Çünkü sponsorlar ilgileniyor ama yayın geliri, İddaa geliri, federasyonun maç başı gelirleri eksik olduğundan dolayı kadın futbolunu daha da geliştiremiyoruz. Seyirci gelirimiz de zaten yok. Gelir sıkıntısından dolayı dünya sıralamasında da ilerleyemiyoruz. Beşiktaş altyapıya da 3 takım kurdu. Oradan da oyuncular çıkarmaya başladık. Onlar da kendi yaş kategorilerinde milli takımlara gitmeye başladı. Bunlar da bizim için çok sevindirici. Ama kadın futbolunun gelişimine bu hızda çok olumlu bakamıyorum. Daha da hızlanmak gerek" diye konuştu. REKLAM

"İLK SEZON BEDAVA OYNUYORLARDI" Fidan kadın futbolundaki bütçe konusunda ise "İlk sezonumuzda kadın futbolunda bedava oynuyordu oyuncularımız. Şimdi ise her sene bütçeyi artırıyoruz. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girince rekabet daha da arttı. Şu anda 50 milyon liralara çıkmış durumda bütçeler. Ama tabii sadece sponsorlukla ilerliyoruz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve eşi de bizi çok fazla destekliyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde de kadın takımları ile ilgili kriterler geldi. Maaş düzenlemeleri yapılıyor. FIFA oyunlarında kadınlar da öne çıkıyor. Şu anda bizim kurduğumuz takım en iyi takım ama uyum sorunu var ve bunu da atlatacağız. Taraftarlarımız hiçbir zaman beklentiyi düşürmesin" açıklamasında bulundu.

"YENİ TESİSLERİN YAPIMINA BAŞLIYORUZ" Fidan, yapılması planlanan yeni altyapı tesisleri için ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni akademi tesisleri ile ilgili izinler alındı, planlar gönderildi. Hem Ümraniye'de hem de Paşamandıra'da tesis için en kısa zamanda ikisinin de başlangıcını vereceğiz. Ümraniye'deki 3-4 fazdan oluşan bir projeydi. Birinci fazı bitti. Şimdi ikinci fazına başlıyoruz. Diğer taraftan da akademideki, içerideki yapıyı da değiştirmeye başladık. 13 yaş ve altını farklı bir kategoriye, 14 yaş ve üstünü farklı bir kategoriye ayırdık. Buradaki temel amacımız iki yapının aslında birbirinden farklı hedeflerinin olması. Biz burada oyunculara sadece oynamayı öğretmiyoruz. Aynı zamanda iyi bir birey ve topluma yararlı insanlar olmasını sağlıyoruz. Eğer kendi hayatlarına farklı şekilde devam edeceklerse de onlara elimizden gelen desteği sunuyoruz." REKLAM

DİDEM KARAGENÇ: BAŞARILAR KAZANDIKÇA KADIN FUTBOLUNA İLGİ DAHA DA ARTACAK Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın başarılı isimlerinden Didem Karagenç, Türkiye'de kadın futboluna ilginin artarak devam ettiğini söyledi. Karagenç, "Kadın futbolu dünyada gelişmeye devam ediyor. Dünyada geliştikçe de ülkemizdeki yansımalarını görmeye başladık daha fazla. Bu da tabii ki bizi etkiliyor. UEFA'nın yapmış olduğu bazı projeler var ve UEFA bu işi gerçekten çok destekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu son dört yılda çok fazla destek verdi. Bu destekle beraber bizim maçlarımız televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Bu da Türkiye'nin bu alanda daha çok büyümesine sebep oldu. Biz de başarılar kazandıkça da ilgi iyice artacak ve diğer yaş gruplarına doğru ilerleyecek. O yüzden Türkiye'de şu anda hem altyapılar gelişti hem bizim oyunumuz gelişti. Her şey kadın futbolu için güzelleşmeye başladı" ifadelerini kullandı. REKLAM

"DERBİ KAZANMAK FARKLI BİR DUYGU" Didem Karagenç, Galatasaray karşısında 2-0 kazandıkları derbiyle ilgili ise "Bir derbiye çıkmak çok heyecan verici bir duyguymuş. Ben dokuz senedir Beşiktaş forması giyiyorum ama son iki senedir derbi oynama şansı buldum. Çünkü diğer takımlar son 2 senedir kuruldu. Galatasaray'la tarihimizde ilk defa karşı karşıya geldik. Böyle bir resmi müsabakada kazanmak çok heyecan verici bir şey. Bir maçı kazanmaktan iki katı mutluluk yaşadığınızı söyleyebilirim. Bütün hafta da o mutluluğu yaşayacağız eminim takım olarak. Ama tabii ki önümüzdeki maçlara da bakıp o maçları da kazanmayı hedefleyeceğiz" dedi.

"YABANCI OYUNCULARLA HAVUZ GENİŞLEDİ" Karagenç, yabancı kontenjanının artmasıyla alakalı "Yeni takımların kurulmasıyla beraber ligdeki takım sayısı arttı. 18 takıma çıktık. Yabancı kontenjanını arttırdılar ve 7+3 şu anda. Çok fazla yabancı oyuncu geldi ülkemize. Onların gelmesiyle beraber oyuncu havuzu genişledi. Böylece çok daha fazla mücadelenin olduğu maçlar yaşamaya başladık. Bu da Avrupa seviyelerine yetişmemiz için önemli. Çünkü önceden çok daha dar bir havuz vardı. Kendi kendimize maç yapıyoruz gibi bir durum vardı. Yeni gelen oyuncularla biz de o seviyelere doğru çıkmaya başlayacağız" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMLARIMIZ 7'DE 7 YAPTI" Didem milli takımdaki son durum ve Türkiye'de kadın futboluna yönelik artan ilgi için şunları kaydetti: "Kadın Futbol Milli Takımları 7'de 7 yaptı bu ay. U15'ten A Milli'ye kadar tüm takımlar maçlarını kazandı. Biz de UEFA Uluslar C Ligi'ndeyiz. İkide iki yaptık. Zaten iyi bir takımdık. Ancak dediğim gibi liglerin gelişmesiyle beraber bizim çalışmalarımızın da değişmesiyle beraber çok daha iyi çalışmaya başladık. Bunun devamını da geleceğine inanıyorum. B Ligi'ne çıkacağımıza inanıyoruz. Biz bu başarıları elde ederken de taraftarlarımızın ve medyanın bizim yanımızda olması çok değerli, çok önemli. Çünkü maçlarımız yayınlandığında çok büyük etkiler aldık. Maçı Elazığ'da oynadık. Orada 4-5 bin kişi maçımızı izlemeye geldi. Bizim için çok farklı bir ambiyans. Başladığımız dönemde sadece ailelerimiz maçları izliyordu. Umarım biz de kadın voleybol takımımız gibi bir etki yaratıp taraftarlarımızı daha da çok bizim tarafa çekebiliriz."