Paris'te dolandırıldılar!

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Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, 2016 yılında nikah masasına oturarak, ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Ardından oyunculuğa ara verip, sosyal medyada içerik üretmeye başlayan ikili, Youtube'a yoğunlaşmıştı.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren oyuncu Kasabalı (35) ile Albayram (37), soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te aldı. Eyfel Kulesi'ne çıkmak isteyen çiftin tatili yaşadıkları bir olay ile kabusa döndü.

DOLANDIRILDILAR!

Eyfel Kulesi'nin çevresinde bir kişinin el çabukluğuyla değiştirdiği üç bardak içindeki top bulma oyununu izleyen ikili, diğer izleyicilerin kolaylıkla topu bulduğunu görünce oyuna dahil olmak istedi.

150 euro vererek oyuna katılan Fırat Albayram, ardından satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşları olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdıklarını öğrendi.

"RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR!"

Başına gelen olayı YouTube videosunda anlatan oyuncu, "Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. 'Demek ki kolay.' diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış... Ben de bir anda gaza geldim, 150 euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 euro'yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar." ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ TURİSTTEN ÖĞRENDİLER

Kasabalı ise konuyla alakalı, "Fırat parasını kaybettikten sonra yabancı bir turist yanımıza gelip, olayı anlattı. 'Onlar arkadaş ve herkese bunu yapmaya çalışıyorlar.' dedi." şeklinde konuşarak yaşadıkları süreci anlattı.