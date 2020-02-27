'Fazla Şaapma', beyazperdeye düğün günü sevgilisi tarafından aldatılan bir adamın yaşadıklarını aktaracak

Ömür Özdemir'in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan 'Fazla Şaapma'da düğün günü sevgilisi tarafından aldatılan bir adamın başına gelenleri hikâye ediniyor. Sonkare Medya'nın yapımını üstlendiği, Ahmet Kapucu'nun yönettiği filmde başrolleri filmin senaryosun uda yazan Ömür Özdemir, Ceyda Kasabalı, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Yaşar Uzer, Nilgün Karababa, Hilmi Erdem ve Ayhan Taş paylaşıyor.

Romantik - komedi türündeki 'Fazla Şaapma'nın çekimlerinin bittiği gün film ekibi bir kutlama yaparak yorgunluk attı. Gösterime 17 Nisan'da girecek olan filmin konusu şöyle; 'Ömür', düğün günü sevgilisi tarafından aldatılmasının hemen ardından satış yaptığı sosyal medya hesabının hack'lenmesiyle hayatının kararını alır. Hak ettiği şeylere kavuşabilmek için doğruluğu ve dürüstlüğünden tavizler verecek; bundan böyle oyunu kuralına göre oynayacaktır. Bunun için de mahallenin eski serserisi, yeni beyaz yakalısı, iş arkadaşı 'Tolga'dan dersler almaya başlar...