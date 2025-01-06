Firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı!
Adana'da, hakkında 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı 34 yaşındaki Ali Emre Eral yakalandı. Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden "örgüt abisine" ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia edilen Eral, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 12.5 yıl hapis cezası olan eski yüzbaşı Ali Emre Eral'ın (34) saklandığı evi tespit etti.
DENİZ KUVVETLERİ'NDEN İHRAÇ EDİLDİ
AA'daki habere göre adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Eral'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nda görevliyken FETÖ'nün "deniz kuvvetleri yapılanması"nda yer aldığının belirlenmesinin ardından ihraç edildiği öğrenildi.
"ÖRGÜT ABİSİNE" BİLGİLERİ AKTARIYORDU
Örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden "örgüt abisine" ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia edilen Eral, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.