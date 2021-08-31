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Alper Akcan, Tolga Ulutaş ve Emre Hayretci tarafından açık bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere yaklaşık bir yıl kadar önce kurulan fintech girişimi Maslak Teknoloji, Teknasyon'dan yatırım aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Teknasyon, Maslak Teknoloji’ye sunduğu finansal desteğin yanında Rockads programı dahilinde Türkiye ve yurt dışı pazarlarda tanıtılacak ürünlerde kullanıcı kazanımı, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi alanlarda da destek olacak.

Hâlihazırda 100’den fazla girişimin bulunduğu Rockads global büyüme programının 60 kişilik ekibinin programa dâhil olan girişimlere sürdürülebilir bir büyüme performansı sağlamaları ve pozisyonlarını sağlamlaştırmaları için sektör öngörüleri, rakip analizleri, hedef pazarların tespiti, kreatif hazırlığı, monetizasyon, müşteri yaşam ömrü ve kârlılıkların artırılması gibi alanlarda danışmanlık verdiği belirtildi.

Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl, Maslak Teknoloji’ye yaptıkları yatırım için, "Fintech çözümlerinin her gün hayatımızda daha çok yer edindiğini görüyor, bu alandaki girişimleri büyük bir ilgi ve merakla takip ediyoruz. Yüksek potansiyelli iş modeli ve tecrübeli kurucu ekibi ile Maslak Teknoloji’nin, Türkiye’den son dönemde çıkan başarı hikâyelerine bir başkasını ekleyeceğini umuyor; Rockads global büyüme programının da desteği ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Maslak Teknoloji kurucu ortaklarından Alper Akcan, Teknasyon’dan aldıkları yatırım için, "Bu stratejik yatırımla beraber Maslak Teknoloji’nin bireysel alanda yaratacağı servislerin pazara sunulmasında çok daha dinamik ve hızlı yol alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.