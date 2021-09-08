Türkiye A Milli Eerkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son maçına bu akşam Finlandiya ile çıkıyor. Son 16 Turuna katılmayı garantileyen A Millilerin Finlandiya maçının saati ve maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

FİNLANDİYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Finlandiya - Türkiye maçı 8 Eylül Çarşamba günü yani bugün Türkiye saati ile saat 20.00'de başlayacak.



FİNLANDİYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan Hakametsa Arena'da gerçekleşecek mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

Grup A

Polonya

Belçika

Sırbistan

Ukrayna

Yunanistan

Portekiz

Grup B

Çek Cumhuriyeti

İtalya

Slovenya

Bulgaristan

Belarus

Karadağ

Grup C

Finlandiya

Rusya

Hollanda

Türkiye

İspanya

Kuzey Makedonya

Grup D

Estonya

Letonya

Fransa

Almanya

Slovakya

Hırvatistan