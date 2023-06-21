DHA

Finlandiya eski Başbakanı Sanna Marin, bugün sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak “Başbakan rolünde özel hayatımla ilgili haberler hakkında, mantıksız ve tamamen abartılı görünse de basına yorum yapmadım veya basını eleştirmedim. Dün, Başbakan olarak son iş günümdü ve özel hayatımın bir parçası olan konuların artık toplum içinde benzer şekilde tartışılmamasının makul olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN İNSANIM"

Sanna Marin’in geçen yıl katıldığı bir partideki dans etme görüntüleri basına yansımış, daha sonra hakkında soruşturma açılmış ancak cezaya konu olacak bir bulguya rastlanmamıştı.

Uyuşturucu testi de yaptıran Sanna Marin ise olayla ilgili “Ben insanım. Ben de bazen bu kara bulutlar arasında neşe, ışık ve eğlence için can atıyorum” açıklamasını yapmıştı. Marin ve eşi Markus Raikkonen geçen Mayıs ayında boşanma kararı almıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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