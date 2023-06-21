Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Finlandiya'da başbakanlığı devreden Sanna Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın

NATO’nun 31’inci üyesi Finlandiya’da eski Başbakan Sanna Marin ve kabinesi, görevi dün yeni Başbakan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Partisi’nin kabinesine devretti. Özel hayatı son zamanlarda sıkça basına konu olan Marin, özel hayatının daha fazla tartışılmamasını istedi.

Giriş: 21.06.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya'da başbakanlığı devreden Sanna Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
DHA

Finlandiya eski Başbakanı Sanna Marin, bugün sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak “Başbakan rolünde özel hayatımla ilgili haberler hakkında, mantıksız ve tamamen abartılı görünse de basına yorum yapmadım veya basını eleştirmedim. Dün, Başbakan olarak son iş günümdü ve özel hayatımın bir parçası olan konuların artık toplum içinde benzer şekilde tartışılmamasının makul olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN İNSANIM"

Sanna Marin’in geçen yıl katıldığı bir partideki dans etme görüntüleri basına yansımış, daha sonra hakkında soruşturma açılmış ancak cezaya konu olacak bir bulguya rastlanmamıştı.

Uyuşturucu testi de yaptıran Sanna Marin ise olayla ilgili “Ben insanım. Ben de bazen bu kara bulutlar arasında neşe, ışık ve eğlence için can atıyorum” açıklamasını yapmıştı. Marin ve eşi Markus Raikkonen geçen Mayıs ayında boşanma kararı almıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
NATO Savunma Bakanları bir araya geldi
NATO Savunma Bakanları bir araya geldi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti
Afrika'nın enerjisi Avrupa’ya kurtarır mı?
Afrika'nın enerjisi Avrupa’ya kurtarır mı?
50 km hız sınırını aştı: 121 bin euro ceza aldı
50 km hız sınırını aştı: 121 bin euro ceza aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.