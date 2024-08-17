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        Haberler Gündem Fındık topladığı yamaçtan düşüp öldü - Güncel haberler

        Fındık topladığı yamaçtan düşüp öldü

        Giresun'un Görele ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan Fatma Arslan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 01:27 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:27
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        Fındık topladığı yamaçtan düşüp öldü
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        Olay, akşam saatlerinde ilçenin Tekgöz köyünde meydana geldi.

        Bahçesinde fındık toplayan Fatma Arslan, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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