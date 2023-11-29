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        Haberler Ekonomi Emlak Finansmanını sağladığı ev sayısı 250 bini geçti - Emlak Haberleri

        Finansmanını sağladığı ev sayısı 250 bini geçti

        Eminevim, ekim ayı itibariyle finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 binin üzerine taşıdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:08
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        Finansmanını sağladığı ev sayısı 250 bini geçti
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        Tasarruf finansman sektöründe hizmet veren Eminevim, 2023 yılı için hedeflediği 250 bin teslimat rakamını ekim ayı itibariyle gerçekleştirdiğini duyurdu. Sektörde bu teslimat sayısına ulaşan ilk şirket olan Eminevim’in özkaynak rakamının ise 2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

        SENE SONU İÇİN KONULAN HEDEF EKİM AYINDA YAKALANDI

        250 bininci teslimatı kutlamak amacıyla müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan ve son yıllarda konvansiyonel sistemlere alternatif yapısıyla çok daha büyük kitlelerle buluşmaya başlayan tasarruf finansman sektörünün finansal modelinin geldiği noktaya değinen Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan “Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. Tasarruf finansman sektörünün lideri olarak hedefimiz, bu kapsayıcı ekosistem bütününün de zirvesinde Eminevim’i görebilmek. Aldığımız başarılı finansal sonuçlar bu hedefe doğru önemli bir adım atarak yaklaştığımızın göstergesi. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek düzenlediğimiz kampanyalar ve bir gün bile olsa ödün vermediğimiz tam zamanında teslimat ilkemizle, 2023 yılında da yeni müşteri ediniminde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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        YILDA 70 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

        Mustafa Mutlu Çalışkan, “'Belirli bir süre tasarruf ederek elde ettiğiniz birikimle ev, taşıt veya iş yeri sahibi olmak istiyorum' diyorsanız finansal faydaya talip olmuş oluyorsunuz. Yani kredi maliyetine ve faiz yüküne katlanmadan kendi birikimleriniz planınıza uygun bir seviyeye ulaştığında sistem tarafından tahsisi yapılan fon ile birlikte ev, araba veya iş yeri sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik her gelir grubundan ve her kesimden tasarruf sahibi bu fırsatlardan faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Çalışkan, Türkiye’de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.

        Halkta finansal bilinç düzeyinin artığını vurgulayan Çalışkan, sektörün vizyonunun ve işleyişinin artık çok daha iyi anlaşıldığını, uygulanan tasarrufu destekleyici ekonomi politikalarının ve uygulamalarının da sektöre ivme kazandırdığını belirterek “Eminevim, 2023 yılında portföyüne kattığı 70 bini aşkın müşterisiyle, konut ve taşıt pazarlarındaki arz ve talebin dengelenmesi açısından da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu” dedi.

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