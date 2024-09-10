'Finansbank' tarih oluyor

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Türkiye’nin en ünlü ve köklü bankaları arasında yer alan QNB Finansbank’ın ismi değişiyor. QNB Finansbank, unvanını 'QNB Bank' olarak değiştirmeyi genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın genel kurul gündemlerinden biri de unvan değişikliği olacak.

Banka yönetim kurulu, gündem başlıklarını 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda görüşecek.

Finansbank markasının tarihi 1980'li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Finansbank, Hüsnü Özyeğin liderliğinde 100 ortakla 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.