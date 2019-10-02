QNB Finansbank, KOBİ'leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile başlayan Dijital Köprü Projesi'ni hayata geçirdi. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu KOBİ'leri yılda ortalama 20 bin liralık yükten kurtaracak olan ve başlangıçta e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye'den oluşan e-Dönüşüm Paketi'nin ücretsiz olduğuna müşterilerini inandıramadıklarını söyledi. Müşterilerin sürekli 'Bu gerçek mi?' diye sorduklarını dile getiren Güzeloğlu, bu proje ile KOBİ'lerin teknolojik olarak geleceğe hazırlanmalarına yardım etmek için yola çıktıklarını belirterek amaçlarının kısa sürede maddi fayda sağlamak olmadığını anlattı. Güzeloğlu, "Biz onlar için iyi birşey yapıyoruz. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyoruz" dedi. Güzeloğlu, bu proje ile KOBİ'leri toplamda 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracaklarını bildirdi.

DİJİTAL KÖPRÜNÜN İLK ADAMI

Dijital köprü kapsamında KOBİ'lerin operasyonel ve günlük işlemlerini kolaylaştıracaklarını ifade eden Güzeloğlu, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacaklarını söyledi. Güzeloğlu, Dijital Köprü'nün ilk adımı olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye'den oluşan e-Dönüşüm Paketi'ni ise QNB Finansbank müşterisi olan ya da olacak KOBİ'lere hiçbir koşul aramadan ilk etapta 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunacaklarını dile getirdi. Banka olarak ciddi bir maliyeti KOBİ'lerin üzerinden alacaklarını belirten Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız." dedi.

ORTALAMA 20 BİN LİRALIK YÜKÜ ALACAK

Temel Güzeloğlu, şunları kaydetti: "E-Dönüşüm Paketi ile bankamız müşterisi olan veya olacak KOBİ'ler ilk etapta 2022 yılına kadar e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100 bin adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. Gidişata bakıp bu süreyi uzatabiliriz. QNB eFinans'ın sağlayacağı ürünlerden oluşan bu paket sayesinde KOBİ'ler yılda ortalama 20 bin TL’lik maliyeti de ödemeyecekler."

SADECE HESAP AÇACAKLAR

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, yayınlanan taslak tebliğe göre tüm e-Fatura mükelleflerinin Ocak 2020'ye kadar e-Arşiv'e geçeceklerini ve e-Defter ile de yeni düzenlemelerle karşılaşacakları anlattı. Bu tebliğin, yıl sonu e-Dönüşüme yeni geçecek olan 20 bin firma da dahil edildiğinde toplamda 130 binin üzerinde KOBİ'nin hayatını değiştireceğini belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti: "Biz de bu süreçte KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla KOBİ e-Dönüşüm Paketi'ni hayata geçirdik ve tüm finansçılar olarak dijitalleşme sürecinde KOBİ'lere yardımcı olmak üzere hazırız. İştiraklerimizin de e-Dönüşüm sektöründeki gücünü, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bağımsız alt yapısını ve online hizmet sunabilme özelliklerini de dikkate alarak Türkiye’deki tüm KOBİ’lere e-Dönüşüm’ü ücretsiz ve koşulsuz olarak ulaştırmak üzere yola çıktık. KOBİ'lerimizin tek yapmaları gereken QNB Finansbank'ta bir hesap açmaları.

Dijital Köprü Projesi sürekli olarak kendini yenileyen bir platform olacak, e-Dönüşüm Paketi sadece bir başlangıç. Firmaların hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform oluşturacağız. e-Dönüşüm Paketi ile KOBİ’leri 2020 yılı içerisinde beklenen diğer bir tebliğ değişikliğine; firmaların e-Faturaya geçişte yıl sonu ciro kriterinin 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşmesine de hazırlıyoruz. Hayata geçecek tebliğler ile toplamda 250 bine yakın KOBİ’nin dijital bir dönüşümden geçmesi gerekecek. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibariyle 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz."

DİJİTALLEŞME MECBURİ

Temel Güzeloğlu, Türkiye'nin güçlü, genç ve yetenekli girişimcilerinin bulunduğu bir ülke olduğunu belirtti. Geçici ekonomik sıkıntıları genele yaymanın doğru olmadığına dikkati çeken Güzeloğlu, "Trend Türkiye'nin gelişeceği yönde. Türkiye ileriye gidecek bir ülke" ifadelerini kullandı. KOBİ'lerde sorunlu kredi rasyosunun normal dönemlerde yüzde 3 civarında olduğunu belirten Güzeloğlu, ancak sıkıntılı dönemlerde bunun yüzde 6-7 seviyelerine yükselse de hızlı bir şekilde ortalamalara döndüğünü söyledi. Güzeloğlu, dijitalleşmenin bir moda ya da trend olmadığını, sanayileşme gibi bir devrim olduğunu dile getirdi. Dijitalleşmenin herkes için olmazsa olmaz konuların başında geldiğine dikkati çeken Güzeloğlu, şu ana kadar bin müşterinin dijital dönüşüme katıldığını, günlük yüzlü sayılara gelindiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 300-400'lü seviyelere yükseleceğini kaydetti. Güzeloğlu, bankacılık sektöründe kredi hacminde dönem dönem artış ya da azalış yaşansa da kredi artışının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dijital Köprü'nün tanıtıldığı basın toplantısına Güzeloğlu'nun yanı sıra QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ve QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım katıldı.

HANGİ KOBİ NE FAYDA SAĞLADI?

Sağlık sektöründeki Yıldırım Sağlık, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 80.000 TL tasarruf sağlıyor.

*20.000 adet e-Fatura

50.000 adet e-Arşiv

30.000 adet e-İrsaliye

1 GB e-Defter

Gıda sektöründeki Çelikler Gıda, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 4.000 TL tasarruf sağlıyor.

*500 adet e-Fatura

500 adet e-Arşiv

500 adet e-İrsaliye

100 MB e-Defter

Perakende sektöründeki Yenigün Ticaret, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 30.000 TL* tasarruf sağlıyor.

*500 adet e-Fatura

50.000 adet e-Arşiv

500 adet e-İrsaliye

250 MB e-Defter

Turizm sektöründeki Güneri Seyahat, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 29.500* tasarruf sağlıyor.

*10.000 adet e-Fatura

10.000 adet e-Arşiv

10.000 adet e-İrsaliye

500 MB e-Defter

Demir Çelik sektöründeki Alioğlu Demir Çelik, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 13.000* tasarruf sağlıyor.

*3.000 adet e-Fatura

6.000 adet e-Arşiv

3.000 adet e-İrsaliye

125 MB e-Defter

Eğitim sektöründeki Engüzel Danışmanlık, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 43.000* tasarruf sağlıyor.

*20.000 adet e-Fatura

20.000 adet e-İrsaliye

750 MB e-Defter

Deri imalat ve ticaretini yapan Göçen Deri, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 64.000 TL* tasarruf sağlıyor.

*30.000 adet e-Fatura

30.000 adet e-İrsaliye

1 GB e-Defter

Horozoğlu Ticaret, KOBİ e-Dönüşüm Paketi’yle yılda 3.000 TL* tasarruf sağlıyor.

*500 adet e-Fatura

500 adet e-İrsaliye

100 MB e-Defter