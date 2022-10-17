Finansal veriyi demokratikleştirdik!

Türkiye’de geliştirilen big data ve yapay zeka tabanlı ilk mobil finansal veri izleme ve işlem platformunun mimarı Matriks, geliştirdiği büyük veri altyapısıyla yüksek hızlı hesaplamalar yapabiliyor. Dağıtık mimarisiyle sadece veri dağıtımı değil, kullanıcıların istedikleri koşulları hesaplayıp sonuçlarını ya da doğrundan işlem sinyalini yayınlama noktasında örneklerinden farklılaşıyor. 2003 yılında 19 ortakla ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Matriks olarak; bugün Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Böerse, ICE, NYSE, Nasdaq, CBOE, Euronext, Morningstar, ICAP, Dow Jones, S&P, MSCI, FTSE gibi birçok borsa, veri sağlayıcı ve haber ajansları ile çalışarak geniş bir veri ve bilgi içeriği sunuyor.
104 YAZILIMCI, 185 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Matriks’in Türkiye ve dünya finans piyasalarında oluşan verileri, haber ve yorumları kullanıcılarına analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunduğunun altını çizen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Matriks’in veri dağıtım firması olarak kurulduğu 2003 yılından sonra hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Önce finansal çözümler sunan bir yazılım evine, ardından da uçtan uca çözümler sunan bir finansal teknoloji şirketine dönüştü. 19 ortaklı yapımız ve 104’ü yazılım ve Ar-Ge ekibi olmak üzere 185 çalışanımızla sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler sunuyoruz.
NANOSANİYE İÇİNDE VERİ İŞLEME
“Aslına bakarsanız biz Matriks olarak veriyi demokratikleştiriyoruz” diyen Cem Tutar, “Geçmişte oldukça yüksek maliyet ve zorluklarla elde edilebilen profesyonel veri içeriği ve analiz araçlarına artık cep telefonları üzerinden bile ulaşmak kolayca mümkün olabiliyor. Programcılık bilgisine ihtiyaç duyulmadan birkaç tıklama ile belirlenen stratejiler yapay zeka destekli algoritmalara dönüştürülebiliyor. HFT olarak isimlendirilen nanosaniye seviyesindeki veri işleme ve karar süreçlerine sahip algoritmaların kullanımı artıyor. Bütün bu yüksek hız ve yoğun veri çağında yatırımcının kendini ve stratejisini doğru konumlandırması ve buna göre hem işleme girme hem de risk yönetiminde doğru araçlara sahip olması daha da büyük önem taşıyor.” dedi.
FİNANSAL TEKNOLOJİLERE ÖNCÜLÜK
Algoritmik trading ürününü ilk ortaya koydukları 2005-2006 dönemini hatırlatan Cem Tutar, “O dönemde, Türkiye’de real time veri yayınlayabilen ve işlem yapılabilen ilk uygulamayı Matriks olarak biz yazdık. O yılların gözde telefon markalarından Nokia üzerinde geliştirilen bu yazılımla bir anlamda sektörün gelecek ihtiyaçlarına çözüm geliştirmiş olduk. Bu sayede aracı kurumlar bir anlamda mobil dünyayı tanımış, burada olmanın zorunluluğunu daha net kavramış oldu. Sektör yeni bir iş yapış şekline tanıklık etti. Matriks, tüm bunları, yurtdışıyla eşgüdümlü değil, bazı alanlarda yurt dışından çok daha önce yaparak, Türkiye’nin finansal teknoloji yeteneğine de öncülük etti” diye konuştu.
HEM ULUSLARARASI, HEM TÜRK USULÜ
Cem Tutar’ın ifadelerine göre Matriks, alt yapı ve teknoloji konusunda uluslararası bir şirket özelliği taşırken, iletişim ve yakındaşlık konusunda tamamen Türk usulü bir şirket olarak çalışıyor, küçük büyük demeden müşterilerinin ihtiyaçlarına göre hareket ediyor.
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