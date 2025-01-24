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        Haberler Ekonomi Para Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi - Para Haberleri

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ocakta geriledi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta geçen aya göre 1 puan azalarak 168,5 seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:14
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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE ocakta geçen aya göre 1 puan azalarak 168,5 seviyesine geriledi.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü.

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        Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de bir miktar zayıfladı.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir, artış olduğunu bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlemlendi.

        Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla güçlenirken, gelecek 3 aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

        2025 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe bir önceki aya göre 2,1 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise bir önceki aya göre sırasıyla 10,7 ve 35,7 puanlık artış görüldü.

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