Rıza Pehlevi: 50 bin kişi rejimi devirmek istiyor

Son İran Şahı'nın torunu Rıza Pehlevi, İran yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran yönetimine muhalif olan Pehlevi, İran'da rejimi devirmek isteyen 50 bin memur ve askeri personel olduğunu, bu kişilerin güvenli bir platform üzerinden kendisiyle temas kurduğunu dile getirdi.

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Rıza Pehlevi, Politico'ya yaptığı açıklamalarda, memur olmayan İran vatandaşları için de bir platform kurmak istediklerini belirtirken, verileri analiz etmeleri gerektiğini ve bunun kolay olmadığını ifade etti.

Münih'te yaklaşık 500 rejim muhalifiyle konferans vasıtasıyla görüşen Pehlevi, İran'daki olası bir rejim değişikliğinde kendisinin geçiş yönetimine önderlik edebileceğini düşünüyor.

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Pehlevi, konferansla, benzer düşünen insanlardan oluşan bir koalisyona sahip olduklarını göstermek istediklerini bildirdi.

Pehlevi, İsrail'in saldırısıyla başlayan 12 günlük çatışmalarda İran halkını, yönetime karşı ayaklanmaya çağırmıştı.

İSRAİLLİ BAKANLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulunmuştu.

İsrail'i ziyaretlerinde Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüşen Gamliel, X hesabından, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı "seneye özgür Tahran’da" ifadelerini birden fazla kullandığı bir video paylaşmıştı. Gamliel'in İran İslam Devrimi'nden önce kullanılan bayrakla sarılı bir kürsüde konuşma yaparken söz konusu ifadeleri sarf ettiği görülmüştü. REKLAM Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında 2023'te Gila Gamliel'in daveti üzerine İsrail'i ziyaret etmişti. Pehlevi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etmiş, Yahudilik inancına ait takke "kipa" ile fotoğraf vermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı düzenledikleri İran'ın zayıfladığını belirterek, "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. İran'da 1979'da gerçekleşen devrimle tahttan indirilen Şah Rıza Pehlevi’nin oğlu Prens Ali Rıza Pehlevi sürgünde yaşıyor.