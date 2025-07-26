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        Haberler Ekonomi Emlak Galatasaray'ın Florya Projesi'nin ardından gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta - Emlak Haberleri

        Galatasaray'ın Florya Projesi'nin ardından gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta

        Galatasaray'ın Florya projesinin ardından gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın odağında yer alan gayrimenkul projelerine çevrildi. Fenerbahçe'nin gündeminde Kadıköy'de yer alan Kenan Evren Lisesi Arsası'na AVM ve otopark yapılması ve Ataşehir'de bulunan Ülker Sport Arena yanında yapılması planlanan konut projesi yer alıyor. Beşiktaş'ta ise Dikilitaş Projesi için Emlak Konut ile protokol yapıldı, genel kurul onayı alındı

        Giriş: 26.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:05
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        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
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        Galatasaray, Florya Projesi'nde ihale aşamasını da tamamlayıp finansal yapısını düzeltmek adına önemli bir hamle yaptı. Nivak Yapı ile yapılan anlaşma neticesinde kulübün kasasına 400 milyon Euro civarında giriş olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk etapta ödenen 50 milyon Euro peşinatla Bankalar Birliği borçlarını kapattı ve faiz sarmalında kurtularak derin bir nefes aldı.

        Son olarak şubat ayında yapılan finansal bildirim rapolarına göre; Bankalar Birliği haricinde Galatasaray'ın 294 milyon, Fenerbahçe'nin 255,5 milyon, Beşiktaş'ın 209 milyon Euro borcu bulunuyor.

        Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş da finansal yapıları düzeltebilmek için gayrimenkul projelerine odaklandı.

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        FENERBAHÇE'DE KENAN EVREN LİSESİ ARAZİSİ VE ATAŞEHİR'DE GAYRİMENKUL PROJESİ GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin gündeminde Kadıköy'de yer alan Kenan Evren Lisesi Arsası'na AVM ve otopark yapılması ve Ataşehir'de bulunan Ülker Sport Arena yanında yapılması planlanan konut projesi yer alıyor.

        Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkullerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli şu ifadeleri kullandı:

        "İlk yaklaşımımız; sahip olduğumuz taşınmazları, kulübümüzün mali sürdürülebilirliğine en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde, değer odaklı ve verimli projelerle değerlendirmektir. Bu doğrultuda, finansal bağımsızlık hedefimiz ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecimizle doğrudan ilişkili yapısal adımlar atmaktayız.

        Kenan Evren Lisesi Arsası – AVM + Otopark Projesi

        Stadımızın hemen bitişiğinde yer alan, kamuoyunda “Eski Kenan Evren Lisesi” olarak bilinen 14.000 m² yüzölçümüne sahip iki adet arsa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 30 yıl süreyle irtifak hakkı kulübümüz adına alınmıştır. Süre, 7 Kasım 2025 itibarıyla başlayacaktır.

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        İmar planında T3 (AVM + Otopark) fonksiyonu taşıyan bu arsa için Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde hazırlanan avan proje tamamlanmış durumdadır. İBB Başkanlığı’nın onayından sonra, Kadıköy Belediye Başkanlığı’ndan Eylül 2025 sonuna kadar inşaat ruhsatı alınması hedeflenmektedir.

        Bu projemizde toplam 5 bloktan oluşan 55 Bin metrekare inşaat, 31 bin 500 metrekare 154 bağımsız bölümden oluşan dükkan ve ofis niteliğinde satılabilir/kiralanabilir alan inşa edilecektir.

        Bu proje; hem stadyum çevresinin fonksiyonel kullanımını artıracak hem de kulübümüze uzun vadeli mali katkı sağlayacak nitelikte önemli bir yatırımdır.

        Ataşehir ve Kayışdağı Kolej Arazisi

        Kulübümüzün değerli taşınmazlarından olan Ataşehir ve Kolej arazilerimiz Çevre Bakanımız, TOKİ ve Emlak Konut Başkanlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde son aşamaya gelmiş olup, ihale süreçlerinin başlayabilmesi için sözleşmeler hazırlanmış ve imza sürecini beklemekteyiz.

        Ataşehir arazimiz ile ilgili olarak dün akşam Murat Ülker Bey ile görüşerek, süreçlerin son durumunu istişare ettik ve mutabık kaldık. Ben buradan kulübümüz adına kendilerine yapıcı tutumları ve iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum."

        BEŞİKTAŞ DİKİLİTAŞ PROJESİ İÇİN GENEL KURUL ONAYI ALDI

        Beşiktaş'ta ise gündemdeki en önemli proje Dikilitaş Projesi. Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, nisan ayında yaptığı açıklamayla Dikilitaş için Emlak Konut ile protokol imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Haziran ayında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında projenin yapılması için yönetime yetki verildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde projenin yapımı için gerekli adımları tamamlaması bekleniyor.

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