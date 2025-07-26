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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü | Son dakika haberleri

        Mersin'de çifte vahşet: Anne ile kızı başlarından vuruldu

        Mersin'de Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Çifte vahşetin ardından evden çıkıp kaçtığı belirtilen Çınar'ın kayınbiraderi Ö. Çınar aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:32
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        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
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        Mersin'de Türkan Söylemez (56) ve kızı Aygül Çınar (26) evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Çifte vahşet, gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 5720 Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Eve gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi.

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        Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö. Çınar aranıyor.

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