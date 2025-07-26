Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 3 ilimizdeki 4 yangında sorun kalmadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili olarak gazetecilerin karşısına çıktı. Bakan Yumaklı, 3 ilde süren 4 yangınla ilgili olarak büyük ölçüde sorun kalmadığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

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"KARABÜK BİR MÜDDET DAHA UĞRAŞTIRACAK"

Sabah açıklamamızda 3 yangının devam ettiğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Antalya Gazipaşa, diğeri de Mersin Silifke'ydi. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ancak Karabük-Safranbolu'yla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların, derin yarların, uçurumların olduğunu söyleyip, bizi uğraştıracağını bahsetmiştim. Burada mesafeyi yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

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"TOPLAMDA 76 YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

Bu saydıklarım büyüme potansiyeli olan belli bir seviyenin üzerindeki yangınlar. Bunun dışında gün içerisinde başlayıp da hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangın var. Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir gün 28'i ormanlık alanda 48'i kırsal alan olmak üzere toplam 76 yangına müdahale ettik.

"EYMİR, SİLİFKE VE GAZİPAŞA KONTROL ALTINDA" Ankara Eymir tamamen kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik'te yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangın da herhangi bir sorun kalmadı. "SAFRANBOLU, HARMANCIK, KESTEL VE ONİKİŞUBAT'DA DEVAM EDİYOR" Halihazırda devam eden bütün ve gece sürecek olan umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel. Bu yangınlar şu anda devam ediyor. Ekranlarda bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza bizim son günlerde yaşadığımız hava olaylarının sadece mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde sürekli bir şekilde uyarılar yapıyor. Bunların hepsi hem bizlerin normal yaşantımızı etkilerken diğer taraftan da yangın riskini etkiliyor. REKLAM "İLK KEZ SICAKLIKLAR 50 DERECEYİ AŞTI Son 2 günde Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu. Bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ilk kez tarihinde 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı da ifade etti. Tam da bu yüzden sadece bilgi vermek değil; aynı zamanda bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Biz orman yangınlarına karşı uçak. helikopter ve İHA'larımızla, karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, AFAD, Valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları STK'larımızla; yani devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız ama aslında en iyi, hiç maliyetsiz, problemsiz, hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak.

"OLAĞANÜSTÜ HASSASİYET BEKLİYORUZ" Tekrar edecek olursak bir kıvılcımın bir eko sistemi yok edeceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü hassasiyet bekliyoruz. Bahçede yakılan mangal, temizlikten sonra ateşe verilen çöp yığını, sigara izmariti, anız yakılması, ormanlık alanlarının yakınına atılan çöpler. Bunlar maalesef potansiyel yangını aktif hale getiriyor. Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir