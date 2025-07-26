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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan transfer müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan transfer müjdesi!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bankalar Birliği'nden çıkılmasından seçime, sponsorluklardan transferlere kadar birçok konuda konuşan Ali Koç, Feyenoord maçına kadar 2 transfer daha olacağını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:32
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        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

        "İTİBAR SUİKASTİNİ REDDEDİYORUZ"

        Yeni sezonda piyasaların geldiği nokta, maaşlar, transfer bütçeleri görmediğimiz seviyede. Kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez gelecek sezon daha geniş bir bütçeye ve daha hedef odaklı bir kadroya ihtiyaç var. Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın uğradığı itibar suikastini şiddetle reddediyoruz.

        "2 ÖNEMLİ SPONSORLUK İMZALADIK"

        Fenerbahçe'nin uluslararası marka değerini güçlendirme hamlelerimiz gelişerek devam ediyor. 2 çok önemli sponsorluk anlaşması imzaladık. Bu anlamda rekor kırarak çıtayı yükselttik. Adidas'la rekor bir anlaşmaya imza attık. Bütün parayı kırdıracağımız söylendi ama öyle bir durum yok. İlk taksiti aldık, her haziran ayında ödememizi alacağız. Stat isim sponsorluğu konusunda da Chobani'yle anlaştık. Bu büyük ve gurur duyacağımız anlaşmanın yanında her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağ, mutabık kalınacak bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemize bağışlanacak. Hamdi Ulukaya, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, Fenerbahçe sevdalısı bir iş insanı.

        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
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        "ŞAMPİYONLUKLARIMIZI ÇALDILAR"

        Dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemizi, içeriden kutuplaştırarak bölmek, rakiplerin yaptıklarını görmek. Buna Fenerbahçeliler de üzülerek söylüyorum katkı sağlıyorlar. Yapı dediğimiz sistem defalarca deşifre oldu. En son PFDK skandalında olduğu gibi, özellikle bizim camiamız sulandırıyor. 25 senelik bu sistemi bir sezonda temizlenmesini beklemek gerçekçi değil ama temizlik başladı. Birçok insan, sistemin dışına çıkarılmaktadır. Başkan kim olursa olsun topyekün bu konunun üstünde odaklanmalıyız. 7 senedir şampiyonluğu, 3 kez kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. Dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanmamıştır. 99 gol ve 99 puana rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür.

        "FENERBAHÇE’NİN ADI KARA BORSAYLA, BAHİSLE, TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSATLI SPONSORLARIYLA ANILSAYDI NELER OLURDU TAHMİN EDEBİLİYOR MUSUNUZ?"

        Resme bir bütün olarak baktığımızda yapılan iftiraların boyutunu bir tesadüf olmadığını görüyorsunuzdur. Taraftarı kışkırtan, yöneticileri hedef gösteren bu hareket bizi birbirimize düşürmek için yapılmaktadır. Camiamız böyle bir ortamı daha önce hiç görmemiş ve bölünmemiştir. Hiçbir kulüp başkanı bunları yaşamadı. Biz bir mücadele içindeyiz ama bu mücadele taraftarımızla değil itibar suikastı yapanlarladır. Saldırılar kimi zaman bana kimi zaman güçlü yanımıza karşıdır. Tertemiz duygularla dolu üyelerimiz bu duygu seli içerisinde asla yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Sponsorlarımıza saldırıyorlar. Kendi oyuncumuza tepki gösterilirken rakip takım oyuncusu alkışlanıyor. Biz Fenerbahçeliyiz. Duygularınızın suistimal edilmesine izin vermeyin. Diğer kulüplerin tartışılabilecek sponsorlarını kötülediğini görüyor musunuz? Kendi yöneticilerini kötülediklerini gördünüz mü? Fenerbahçe’nin adı kara borsayla, bahisle, terör örgütü iltisatlı sponsorlarıyla usulsüz kontratlarıyla anılsaydı neler olurdu tahmin edebiliyor musunuz? Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı. Bana ve mevcut yönetime saldıran sözde taraftarların rakipler hakkında konuştuğunu gördünüz mü? Görevdeyken mi bir şeyleri yapmanız gerekiyor? En ihtiyaç olan zamanda bu konuda tepki vermesi gerekirken bırakın tepki vermeyi birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar’ı geçti. Kutuplaştırarak bölerek ve rakiplerin yaptıklarını görmezden geliyorlar. 25 senedir süregelen bu durumun 1 senede temizlenmesi elbette beklenemez ama gerekeni de yapıyoruz

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        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
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        "ÇOK FARKLI FENERBAHÇE İZLEYECEĞİZ"

        Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılmaktadır. Umuyoruz ki bu sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin önderliğinde 'winner', çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir.

        BANKALAR BİRLİĞİ SÖZLERİ

        Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydetmiş, inşallah 21 Eylül'de bunun hepsi geride kalmış olacak.

        "FEYENOORD MAÇINA 2 TRANSFER"

        Feyenoord maçında oynayabilecek 2 transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.

        F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik!
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