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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan açıklamalar | Dış Haberler

        Bakan Fidan basın toplantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'bölgesel sorunlara bölgesel çözüm' vurgusu yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:07
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        Bakan Fidan'dan açıklamalar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, İstanbul'un çok yoğun bir diplomasi trafiğinin merkezinde olduğuna dikkat çekerken "Bugün ise bizim için son derece önemli bir bölge olan Balkanlara odaklandık." dedi.

        Bakan Fidan, toplantıda; Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dan katılımcıların yer aldığını bildirdi.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Balkanların stratejik konumuna vurgu yaparken, bölgenin Türkiye için önemini işaret etti.

        Balkanların, ayrışma için değil iş birliği için kullanılacağı zemini oluşturmak istediklerini belirten Bakan Fidan, hem bölgenin hem de yakın çevrenin refahına ve huzuruna katkı yapmak istediklerini vurguladı.

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        Bakan Fidan, küresel ölçekte krizlerin iç içe geçtiği, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederken, bu sınamalar karşısında münferit değil müşterek çözümler aranması gerektiğini bildirdi.

        Bakan Fidan, kendi bölgemize dair kararları hep beraber almalıyız derken "Ortak tarihten ders çıkartıp geleceğe yön verme sorumluluğunu üstlenmeliyiz." şeklinde konuştu.

        Bakan Fidan, "Bölgesel sorunlara, bölgesel çözümler." vurgusu yaptı.

        Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik diplomatik çabalara da değinen Bakan Fidan, 3 liderin yakın zamanda bir araya gelebileceğini işaret etti.

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