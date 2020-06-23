Buna göre; 2020 yılı haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.
2020 yılı haziran ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.
Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.
2020 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)', '65-sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,6, 12,3 ve 10,0 puanlık artış olduğu gözlendi.
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