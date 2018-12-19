Financell Sigorta’nın ilk ürünü kadınlar için geldi 

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Turkcell’in sigorta alanında faaliyet gösteren grup şirketi Financell Sigorta ve kadınlara özel mobil uygulaması SiM kadınlar için güçlerini birleştirdi. Financell Sigorta, ilk ürününü kadınlara en zor zamanlarında maddi ve manevi destek sağlayacak “Yaşasın Kadınlar” sigortasıyla hayata geçiriyor. Sadece SiM uygulaması üzerinden sunulacak sigortayla kadınlara özgü kanser türlerinden birine yakalanılması durumunda, finansal güçlüklere karşı güvence sağlanırken, danışmanlık hizmetleriyle de manevi destek verilecek.
ÖZEL OLARAK TASARLADI
Financell Sigorta ve SiM’in çok değerli bir işbirliği için bir araya geldiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Teknoloji bir yandan sektörleri dönüştürürken bir yandan da etkin biçimde kullanıldığında hayatlara değer katmaya devam ediyor. Bu amaçla kurulan ve teknolojiyi sigorta ile buluşturan grup şirketimiz Financell Sigorta dijital çağın getirdiği yeniliklerle özel olarak tasarlanan sigortacılık ürünleriyle sektöre yepyeni bir soluk getirmeye hazır. Klasik sigortacılığın dışında hizmet vermek için yola çıkan Financell Sigorta ilk ürünü Yaşasın Kadınlar sigortasını kadınların akıllı uygulaması SiM için özel olarak tasarladı. Bu alanda teknolojinin getirdiği hız, yenilik ve kolaylıklar ile zenginleşen, müşterilerimiz için fark yaratan sigortacılık ürünlerimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de teknolojimizlehayatları kolaylaştırmaya ve Türkiye’nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
SADECE KADINLARDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR
Financell Sigorta yalnızca kadınlarda görülebilen kanser türlerini kapsıyor ve bu hastalıklara yakalanılması durumunda bir defaya özel toplu ödeme yapılıyor. Göğüs, rahim, yumurtalık gibi türlerdeki kanserler sigorta kapsamında. Sigortadan faydalanmak için daha önce kanser tedavisi görmemiş olmak gerekiyor. Teşhis durumunda 30.000 TL, teşhis konulan hastalık sebebiyle 1 yıl içinde vefat edilmesi durumunda artı 10.000 TL daha ödeme yapılıyor. Sigorta teminatları, BNP ParibasCardif Hayat Sigorta A.Ş tarafından sağlanıyor. ‘Yaşasın Kadınlar’ sigortası önemli ek hizmetler de sunuyor. Acıbadem ve Medical Park gibi anlaşma kapsamında olan özel hastanelerde ücretsiz mamografi, yılda bir kez kullanılmak üzere psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, telefonla 7/24 yeni doğan bakım bilgisi ek hizmetler sigorta kapsamında yer alıyor.
“Yaşasın Kadınlar” sigortasından faydalanmak için Turkcell müşterisi olmak gerekmiyor. Bugüne kadar 1,4 milyon kez indirilmiş olan Turkcell’in kadınlara özel uygulaması SiM’den başvuru yapılabilecek. Sigorta bir yıl süreyle devam ediyor ve her yıl yenilenerek sürdürülebilecek. Giriş yaşı 18-65 olarak belirlenen sigortanın yıllık primleri, 18-40 yaş 100 TL, 41-50 yaş 150 TL, 51-65 yaş 200 TL olarak belirlendi. Yaşasın Kadınlar sigortasına, 15 Ocak 2019 tarihine kadar yüzde 20 indirimle sahip olunabilecek.
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