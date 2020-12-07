Virüsle 7/24 savaş

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini fedakarca sürdüren sağlık çalışanları, hastaları iyileştirmek için mücadele ediyor. Manisa'da, pandemide ön cephede savaşan filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Gerektiği durumlarda evlerinde izole edilen hastaları ve temaslı vatandaşları ziyaret edip, ilaç veren ekipler, acil durumlarda hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor. Ekipler, ev ev dolaşarak, gece gündüz koronavirüsün izini sürüyor.
'7/24 SAVAŞIYORUZ'
Şehzadeler ilçesindeki filyasyon ekibinin başında yer alan İlçe Sağlık Müdürü uzman doktor Müjde İlgün, "Gün içerisinde önümüze düşen tüm pozitif vakalara, tüm hastalara, numune ihtiyacı olan kişilerden numune almaya ve ilaçlarını kendilerine vermek için evlerine giderek gerekli işlemleri yapıyoruz. Fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Koronavirüs ile mart ayından beridir, sahada 7/24 savaşıyoruz" diye konuştu.
'TEMASLILAR İLE İLGİLİ BEYANLARI DOĞRU VERİN'
Koronavirüse yakalanan kişilere, temaslılar ile ilgili doğru beyan vermeleri konusunda çağrıda bulunan İlgün, şunları söyledi:
"Bizler sağlık çalışanları olarak gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz, kendi çocuklarımız için çalışıyoruz. Geleceğimiz ve büyüklerimiz için çalışıyoruz. Bir kişiye bile zarar gelmesin istiyoruz. Bizim bu çalışmamızın karşılığında sizlerden istediğimiz tek bir şey var. Savaşmak için 3 büyük silah var. Bunlardan biri maske, biri sosyal mesafe, bir diğeri de hijyen. Bunların üçüne düzgün bir şekilde uyarsak, o zaman bize yardımcı olmuş olursunuz. Ayrıca etrafınızdan biri koronavirüs olursa, lütfen temaslılar ile ilgili beyanları doğru verin. Temaslı olmak, karantinada olmak kötü bir şey değil. Aksine bir sosyal sorumluluktur. Vatandaşlardan doğru beyan vermeleri doğrultusunda destek bekliyoruz."
Filyasyon ekibinde görevli sağlık memuru Erdem Kutkan da hastalıkla mücadelede önemli olan 3 kurala dikkat çekti. Kutkan, "Bizler, sizler için burada sürekli çalışıyor, sizler için uğraşıyoruz. Sizden istediğimiz, lütfen sağlık görevlilerinin uyarılarını dikkate alın. Maskenizi takın ve sosyal mesafenizi koruyun. Bunlar önce sizin, aileniz ve bütün sevdikleriniz için gerekli" dedi.
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