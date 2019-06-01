Operasyonel Araç Kiralama şirketi TEB Arval, yeni sunduğu filo yönetimi ürünü için BNP Paribas Finansal Kiralama ile güç birliği yaptığını duyurdu.

Bu iş birliği çerçevesinde, araçlarını finansal kiralamanın sunduğu vade ve faiz oranıyla finanse edecek olan işletmelerin profesyonel filo yönetimi hizmetinden de faydalanabilecekleri kaydedildi.

Araçların bakım ve onarımları, lastik değişimi, yol yardım, yedek araç ve ikinci el satış operasyonlarının yönetilmesinin de hizmet kapsamına dâhil olacağı belirtildi.

'ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU YARATMAK İSTİYORUZ'

TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert, "Sunduğumuz filo yönetimi teklifi ile araçlarını satın almak isteyen müşterilerimizin iş yükünü azaltarak, zaman ve maliyet tasarrufu yaratmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca sunduğumuz aylık sabit ödemeler ile müşterilerimizin 12 ile 45 ay arası kontrat süreleri boyunca çeşitli maliyetlerindeki öngörülemeyen artışlardan kaynaklı riskleri TEB Arval’e devretmelerini ve bütçelerini kontrol altında tutmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

BNP Paribas Finansal Kiralama Genel müdürü Kağan Yaşa ise, "Araçlarını finansal kiralama yolu ile satın alan müşterilerimize, filo yönetimi hizmetinin de sunuluyor olmasının, müşterilerimizin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması konusunda ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum”yorumunda bulundu.