Filmlerini izlediler
Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı 'Sevmek Yüzünden'in ekibi, bir araya gelerek filmi izledi
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PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, Ahmet Kapucu'nun yönettiği 'Sevmek Yüzünden' ekibi keyifli bir araya gelerek filmi izledi. Gecede, filmin başrol oyuncuları; Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman olmak üzere, yönetmen, senarist ve oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman’ın başrolleri paylaştığı Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür gibi yıldız isimlerim yer aldığı romantik - komedi türündeki 'Sevmek Yüzünden' filminin oyuncuları İstanbul, Antalya ve Tekirdağ’da gerçekleşen çekimler sonrası ilk kez bir araya gelerek filmi birlikte izlediler.
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Tüm ekip basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. İzleyicilerin filmde aşkı, dayanışmayı, dostluğu bulacağına işaret eden yönetmen ve oyuncular, romantik komedi türündeki genel klişelere yaslanmadan, farklı bir yaklaşım ve teknikle çekilen bir film ortaya koyduklarını, bunun da izleyicileri büyük ölçüde etkileyeceğine inandıklarını anlattılar.
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