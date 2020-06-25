Filmler nasıl izlenecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren kapılarını açabilecek olan kültür ve sanat faaliyetlerinin (kültür merkezleri, kongre merkezleri, çok amaçlı salonlar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, tiyatro, opera -bale, konser, sergi, konferans salonları, fuar alanları) "normalleşme süreci" içerisinde uygulayacağı tedbirleri bir genelgeyle açıkladı. Belirlenen tedbirler arasında, salonda yer alabilecek maksimum seyirci sayısının, salon kapasitesinin %60'ı olarak belirlenmesi dikkat çekiyor. Zira sinemaların açılmaya başladığı ülkelerde salon kontenjanı üzerinden belirlenen kısıtlamalarda kontenjanın %50 veya daha altı bir miktarda limitler göze çarpıyor.
* İşletmeler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni esas alarak genelgede yayımlanan tedbirler çerçevesinde bir eylem planı hazırlayıp bunun güncellenmesinden sorumlu olacak.
* İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçi / seyirci / katılımcı kabulü yapacak; salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yerde sosyal mesafe kuralları gözetilecek.
* Girişte seyircilerin ateşi ölçülecek, 38 dereceden yüksek ateşi olanlar işletmeye alınmayacak.
* İzleyiciler, sinema içerisinde tüm zamanları boyunca maske takmak zorunda olacak.
* Bilet işlemleri olabildiğince çevrim içi yapılmaya çalışılacak, bilet çıktısı olmadan girişler sağlanacak.
* Fuaye alanlarında her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde sosyal mesafeye dikkat edilecek.
* Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecek.
* İzleyiciler, koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon kapasitesinin %60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.
* İzleyiciler, salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi durumunda yeme - içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden 2 * koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanacak. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmayacak.
Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.
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