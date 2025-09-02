Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Filmi Venedik'te 15 dakika alkışlanan Dwayne Johnson gözyaşlarını tutamadı - magazin haberleri

        Filmi Venedik'te 15 dakika alkışlanan Dwayne Johnson gözyaşlarını tutamadı

        'The Smashing Machine' filmi, Venedik Film Festivali'nde 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmde Emily Blunt ile başrolleri paylaşan, aynı zamanda filmin yapımcısı da olan Dwayne Johnson gözyaşlarına hakim olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözyaşlarını tutamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı, 'The Rock' lakaplı oyuncu Dwayne Johnson ile Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı ve Johnson'ın aynı zamanda yapımcısı olduğu 'The Smashing Machine' filmi, Venedik Film Festivali'nde büyük beğeni topladı. Özellikle Johnson'ın güreşçi 'Mark Kerr' rolündeki performansı büyük alkış aldı.

        Filmin dün akşam yapılan Venedik galasında izleyiciler, filmi 15 dakika boyunca ayakta alkışladı. Bu, festivalin bu yıl şimdiye kadarki en uzun alkış sürelerinden biriydi. Filmine verilen coşkulu tepkiye kayıtsız kalmayan Dwayne Johnson, gözyaşlarını tutamadı.

        REKLAM

        Bugüne dek 'The Mummy', 'Jumanji', 'Black Adam' ve 'Sahil Güvenlik' gibi ticari yapımların yıldızı olan Dwayne Johnson, bu defa festival izleyicisinin de kalbini kazandı.

        Filmde 'Mark Kerr'in kız arkadaşı 'Dawn Staples'ı Emily Blunt canlandırıyor. Alkışlar sırasında, filmin yönetmeni Benny Safdie, iki yıldızına da sarıldı ve alkışlar devam ederken Johnson'ın sevinç gözyaşlarına kendisi de gözyaşı dökerek eşlik etti.

        Alkışlar ve tezahüratlar uzadıkça, 'The Smashing Machine', Brendan Fraser'ın dört yıl önce 'Balina (The Whale) filmi için gözyaşlarına boğulmasından bu yana Venedik'teki en duygusal gala oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emily Blunt
        #Dwayne Johnson
        #Venedik Film Festivali
        #The Smashing Machine

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Habertürk Anasayfa