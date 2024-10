REKLAM advertisement1

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen Filmekimi'nin açılış gösterimi 3 Ekim Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Açılışta Todd Phillips'in yönettiği, heyecanla beklenen Joker: İkili Delilik filmi gösterildi.

Filmekimi bu yıl da Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve heyecanla beklenen yeni yapımlarla dolu bir program sunuyor.

3 Ekim Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan buluşma ve açılış gösterimini 4-13 Ekim’de İstanbul’da, 10-13 Ekim’de Diyarbakır’da, 17-20 Ekim’de Ankara’da, 24-27 Ekim’de İzmir’de yapılacak gösterimler izleyecek.

Açılış gösteriminden önce konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan izleyicilere Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgi aktararak bu yıl ilk kez, üç gün boyunca Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapan CRR Konser Salonu’nda bulunmaktan memnuniyetini dile getirdi. ÖDÜLLÜ FİLMLERLE DOLU BİR PROGRAM 2024 Cannes Film Festivali’nde Sean Baker’a Altın Palmiye’yi kazandıran Anora, Büyük Ödül’ün sahibi, Payal Kapadia imzalı Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) ve En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen, Miguel Gomes’in yönettiği Büyük Yolculuk (Grand Tour) ve Ali Abbasi’nin yeni filmi The Apprentice – Trump’ın Hikâyesi Filmekimi’nin beklenen filmleri arasında.

The Apprentice – Trump’ın Hikâyesi Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Beç Tavuğu Olmak Üzerine (On Becoming a Guinea Fowl), En İyi Senaryo Ödülü’nü alan, başrolündeki Demi Moore’a övgüler getiren, Toronto Film Festivali’nde Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün büyük ödülünü kazanan Cevher (The Substance, Coralie Fargeat), Cannes’da Özel Ödül’ün San Sebastian’da İzleyici Ödülü’nün sahibi Kutsal İncirin Tohumu (Daneh Anjeer Moghadas / The Seed of the Sacred Fig), Cannes’da En İyi İlk Film seçilerek Altın Kamera Ödülü’nü kazanan Halfdan Ullmann Tøndel'in yönetmenliğini yaptığı Armand ve Cannes’da bu yıl Palm Dog’un sahibi olan Köpek Davası (Le procès du chien / Dog on Trial) da Filmekimi programında yer alıyor.

Programda ayrıca 2024 Venedik Film Festivali'nde Brady Corbet'e Gümüş Aslan En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren, "modern sinemayı aşan bir film" olarak övülen, yıldız oyuncularıyla, kurgu ve görüntüleriyle öne çıkan The Brutalist, Paul Kircher'e Marcello Mastroianni Ödülü'nü kazandıran Onların Ardından Çocukları (Leurs enfants apres eux / And Their Children After Them), yine Venedik'te Vincent London'a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran Ateşle Oynamak (Jouer avec le feu / The Quiet Son) ve Ufuklar kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Francesco Gheghi'ye kazandıran Aile (Familia), Berlin Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü'nü alan ve kadrosunda Sebastian Stan'in yer aldığı A Different Man bulunuyor.

Jacques Audiard'ın danstan şarkıya, suçtan uyuşturucuya, melodramdan pembe diziye ve narkotik gerilime uzanan, Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve Müzik Ödülü, Toronto’da da Variety Sanatçı Ödülü’nü alan, kadrosunda Selena Gomez, Zoe Saldaña ve Karla Sofía Gascón gibi yıldızların olduğu, Fransa’nın Oscar Adayı Emilia Pérez, Saraybosna’dan En İyi Film ve Cannes’dan da Kuir Palmiye ile ayrılan Emanuel Pârvu’nun yönetmen koltuğunda olduğu Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Trei kilometri pâna la capatul lumii / Three Kilometers to the End of the World), Toronto’da Geceyarısı Çılgınlığı Halkın Seçimi ödülünü alan Cevher (The Substance) de Filmekimi’nde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

Emilia Pérez FİLMEKİMİ HEYECANI BU YIL İSTANBUL, DİYARBAKIR, ANKARA VE İZMİR'E YAYILIYOR Filmekimi, İstanbul’da İBB Kültür AŞ desteğiyle 4-13 Ekim’de gerçekleşecek. Bu sene İstanbul dışında Diyarbakır, Ankara ve İzmir’de de gerçekleşecek olan Filmekimi, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’de ise 24-27 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Gösterimler Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak. Filmekimi Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan Karavil Park, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak. Tüm şehirlerde gösterilecek filmlerin liste ve çizelgelerine Filmekimi web sitesi filmekimi.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

BU YIL YERLER NUMARASIZ Sinema salonlarını tam kapasiteleriyle kullanmak, seanslarda olabildiğince fazla sinemasevere yer sağlayabilmek için Filmekimi biletleri bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak. Filmekimi programı The Apprentice – Trump’ın Hikâyesi / The Apprentice / Ali Abbasi / Kanada, Danimarka, İrlanda

Yandaki Oda / The Room Next Door / Pedro Almodóvar / İspanya

Kuş / Bird / Andrea Arnold / İngiltere, ABD, Fransa, Almanya

Emilia Perez / Jacques Audiard / Fransa, ABD, Meksika

Anora / Sean Baker / ABD

Sapkın / Heretic / Scott Beck, Bryan Woods / ABD

Super/Man: Christopher Reeve’in Hikâyesi / Super/Man: The Christopher Reeve Story / Ian Bonhôte, Peter Ettedgui / ABD

Onların Ardından Çocukları / Leurs enfants après eux / And Their Children After Them / Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma / Fransa

Ben Değilim / C’est Pas Moi / Leos Carax / Fransa

Aile / Familia / Francesco Costabile / İtalya

The Brutalist / Brady Corbet / ABD, İngiltere, Macaristan

Ateşle Oynamak / Jouer Avec Le Feu / The Quiet Son / Delphine Coulin, Muriel Coulin / Fransa

Kefenler / The Shrouds / David Cronenberg / Kanada, Fransa

Monte Cristo Kontu / Le Comte de Monte-Cristo / The Count of Monte-Cristo / Alexandre de la Patellière, Matthieu Delaporte / Fransa

Vermiglio / Maura Delpero / İtalya, Fransa, Belçika

Hayırlı Evlat / Good One / India Donaldson / ABD

Köpek Davası / Le Procès du Chien / Dog on Trial / Laetitia Dosch / Fransa

İkinci Perde / Le Deuxième Acte / Second Act / Quentin Dupieux / Fransa

Bir Salyangozun Anıları / Memoir of a Snail / Adam Elliot / Avustralya

Cevher / The Substance / Coralie Fargeat / İngiltere, ABD

Sörfçü / The Surfer / Lorcan Finnegan / Avustralya, ABD

Büyük Yolculuk / Grand Tour / Miguel Gomes / Portekiz, İtalya, Fransa, Almanya, Japonya, Çin

Marcello Mio / Christophe Honoré / Fransa, İtalya

Aydınlık Hayallerimiz / All We Imagine As Light / Payal Kapadia / Hindistan, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, İtalya

Düzen / The Order / Justin Kurzel / ABD, İngiltere, Kanada

Acı Gerçekler / Hard Truths / Mike Leigh / İngiltere, İspanya

Balkondaki Kadınlar / Les Femmes au Balcon / The Balconettes / Noémie Merlant / Fransa

Rumours / Guy Maddin / Kanada, Almanya, ABD

Beç Tavuğu Olmak Üzerine / On Becoming a Guinea Fowl / Rungano Nyoni / İngiltere, Zambiya, İrlanda

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre / Trei kilometri pâna la capatul lumii / Three Kilometres to the End of the World / Emanuel Parvu / Romanya

Dönüş / The Return / Uberto Pasolini / ABD, Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan

Joker: İkili Delilik / Joker Folie à Deux / Todd Phillips / ABD

Kutsal İncirin Tohumu / Daneh Anjeer Moghadas / The Seed of the Sacred Fig / Mohammad Rasoulof / İran, Fransa, Almanya

Saturday Night / Jason Reitman / ABD

Gün Doğarken / Ljósbrot / When the Light Breaks / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Hollanda, Hırvatistan, Fransa

Hâlâ Buradayım / Ainda Estou Aqui / I’m Still Here / Walter Salles / Brezilya, Fransa, İspanya

A Different Man / Aaron Schimberg / ABD

Oh, Canada / Paul Schrader / ABD

Limonov / Kirill Serebrennikov / İtalya, Fransa, İspanya

Su Perisi / Parthenope / Paolo Sorrentino / İtalya, Fransa

Diva Futura / Giulia Louise Steigerwalt / İtalya

Bağlılık / L’Attachement / The Ties That Bind Us / Carine Tardieu / Fransa, Belçika

Armand / Halfdan Ullman Tøndel / Norveç

Şişli Kız / Pigen med nalen / The Girl with the Needle / Magnus Von Horn / Danimarka, Polonya, İsveç