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        Haberler Yemek Yapma Film ve dizi yemekleri: Disney'in gözde karakteri Remy'nin şefleri hayran bırakan Ratatouille tarifi!

        Disney'in gözde karakteri Remy'nin şefleri hayran bırakan Ratatouille tarifi!

        Sinemanın unutulmaz yemek sahnelerinden birine ev sahipliği yapan Ratatouille, sadece bir yemek değil, adeta bir sanat eseri. Remy'nin ilham veren mutfak yolculuğundan ilham alarak, bu tarifle siz de Fransız mutfağının büyüsünü keşfedin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:30
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        • 1

          Fransız mutfağının zarif lezzetlerinden biri olan Ratatouille, sade malzemelerle harikalar yaratmanın en güzel örneği. Animasyon dünyasının sevilen kahramanı Remy’nin, bir tabakla anıları canlandırdığı bu eşsiz tarifi, şimdi kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz!

          Fotoğraf: IMDb

        • 2

          MALZEMELER

          2 adet patlıcan

          2 adet kabak

          2 adet kırmızı biber

          4 adet domates

          1 adet soğan

          2 diş sarımsak

          3 yemek kaşığı zeytinyağı

          1 tatlı kaşığı kekik

          Tuz ve karabiber

          Fotoğraf: IMDb

        • 3

          HAZIRLIK VE PİŞİRME

          Tüm sebzeleri halka şeklinde ince dilimler halinde doğrayın. Sos için bir tencerede doğranmış soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile soteleyin.

        • 4

          Üzerine 2 domates rendesi, tuz, karabiber ve kekik ekleyerek 5 dakika pişirin.

          Sosu fırın tepsisine yayın. Üzerine dilimlediğiniz sebzeleri sıra ile döşeyin.

        • 5

          Sebzelerin üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirin ve tuz serpin.

          Üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

        • 6

          200 derece fırında 40 dakika pişirin. Folyoyu çıkarıp 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.

          Afiyet olsun!

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