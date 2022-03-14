Film gibi tahliye operasyonu

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Habertürk TV'den Sena Alkan'ın haberine göre Türkiye çatışmaların arasında mahsur kalan Türkleri Ukrayna'daki Herson'dan film gibi operasyonla kurtardı. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın müşterek çalışmasıyla iki ayrı günde gerçekleşen iki farklı tahliye 330'dan fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirdi.

KAFİLEDE SADECE TÜRKLER YOKTU

İlk tahliye operasyonunda 200'den fazla Türk vatandaşı Herson'da toplandı. Tahliye edilenlerin arasında Yunanlar, Amerikalılar, Özbekler ve Lübnanlılar da vardı. Önce Rus Savunma Bakanlığı'yla tahliyeler için koordinasyon yapıldı. Rus Savunma Bakanlığı çatışmaların ortasında kalan Türkler'in ilk olarak zırhlı trenle Herson'daki Armiansk sınırına tahliyesini sağladı.

İLK KEZ ZIRHLI TREN KULLANILDI

Aralarında çocukların ve birkaç gün önce doğmuş bebeklerin olduğu vatandaşlar önce Herson'daki tren garından zırhlı trene bindirildi. Böylece bir tahliye operasyonunda ilk kez zırhlı tren de kullanılmış oldu.

ASKERİ VE ZIRHLI ARAÇLAR KORUDU

Zırhlı trenin ön tarafı kurulan mayın tuzaklarını etkisiz hale getirerek ilerleme işlevini gördü. Arka tarafındaki zırh ise olası bir saldırıya karşı savunma yapılacak şekilde tasarlandı. 206 sivil Herson'dan bu trene bindi ve Armiansk sınırına kadar 3 saatlik yolu zırhlı trenle gitti.

Armiansk sınırında indirilen Türkler otobüse alındı. Burada Türkleri taşıyan otobüslere Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı subaylarının da aralarında bulunduğu Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri askeri ve zırhlı araçlarla eşlik etti.

SAĞ SALİM SOÇİ'YE ULAŞTILAR

Savunma güçlerinin eskortuyla 7 otobüs Novorossiski’ye vardı. Bu yol ise yaklaşık 10 saat sürdü. Novorossiski’de Türk vatandaşları konsolosluğa sağ salim teslim edildi ve yine 6 saate yakın otobüs yolculuğuyla Soçi'ye ulaştı. Soçi'den THY'ye ait uçak vatandaşları Türkiye'ye getirdi. Tüm tahliye operasyonu 23 saat sürdü.

30 SAATLİK İKİNCİ OPERASYON

Benzer bir tahliye operasyonu ise yine aynı güzergahtan aynı koşullarla Pazartesi sabahı tamamlandı. Bu kez de tahliye operasyonu 30 saati geçti. Bu operasyonda 130 kişi getirildi. Şimdi gözler Mairopol'daki sivillerin tahliyesine çevrildi...