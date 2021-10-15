Başına silah dayadı! Araç gasp etti! Film gibi kovalamaca!

DHA

İstanbul'da, dün saat 14.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çeşitli suçlardan aranan Ümit T. arasında kovalamaca başladı.

POLİS, LASTİKLERE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 01 BCM 27 plakalı hafif ticari aracıyla polisten kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüphelinin, polisin dur ihtarına uymaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Polisler, kaçmaya devam eden şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

GASP ETTİĞİ OTOMOBİL İLE KAÇTI

Bunun üzerine şüpheli Ümit T. aracında başına silah dayadı ve bir süre sonra araçtan indi. Şüpheli, ardından Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durdurarak gasp ederek, kaçtı.

ARAÇTAKİ BİR KİŞİYLE KAÇTI

Polis ekipleri, şüpheli tarafından alıkonulan otomobili uzun süre takip etti. İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.

YAYA OLARAK KAÇTI

Ümit T., otomobille Sultangazi Gazi Mahallesi'ne geldiğinde aracı ve sürücüsünü bırakarak, yaya olarak kaçtı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iki lastiği patlak olan hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Maltepe D-100 Karayolu'nda yaşanan hareketli dakikalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.